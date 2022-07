SR 18 pred Hlinka Gretzky Cupom s jednou zmenou, Jobeka nahradil Dej

Káder SR 18 na Hlinka Gretzky Cupe 2022 /zdroj: hockeyslovakia.sk/:



Brankári: Jakub Irsák (MMHK Nitra), Damian Slávik (HC SLOVAN Bratislava), Samuel Urban (MŠK Púchov).



Obrancovia: Richard Baran (Lidingö Vikings/Švéd.), Samuel Barcík (HKM Zvolen), Adam Beluško (HC Košice), Jakub Chromiak (HK DUKLA Trenčín), Richard Ďurina (HK DUKLA Trenčín), Leo Eperješi (HC Košice), Maxim Petras (HC SLOVAN Bratislava), Milan Pišoja (MŠK Púchov)



Útočníci: Adam Cedzo (HC Oceláři Třinec/ČR), Peter Cisár (HOBA Bratislava), František Dej (HC SLOVAN Bratislava), Daniel Alexander Jenčko (Malmö Redhawks/Švéd.), Roman Kukumberg (HC SLOVAN Bratislava), Viliam Kurila (HK Mládež Michalovce), Ondrej Maruna (HK DUKLA Trenčín), Ondrej Molnár (HK Nitra), Andrej Párička (HK DUKLA Trenčín), Juraj Pekarčík (MMHK Nitra), Tomáš Pobežal (MŠK Púchov), Kamil Rohaľ (HK Mládež Michalovce), Samuel Sisik (SaiPa/Fín.), Ľuboš Stahoň (HK DUKLA Trenčín)



Realizačný tím: Branislav Varga (manažér), Tibor Tartaľ (hlavný tréner), Michal Dostál, Andrej Kmeč (asistenti trénera), Dominik Guriš (tréner brankárov), Milan Kabát (kondičný tréner), Stanislav Salát (videoanalytik), Štefan Sýkora, Ľuboš Ondrejka (kustódi), Jaroslav Hanulák (lekár)







Zápasový program SR 18 v Kanade (časy sú v SELČ):



prípravný zápas:



piatok 29. júla



USA - SLOVENSKO (19.00)



Hlinka Gretzky Cup - základná skupina:



pondelok 1. augusta



19.00 Švédsko - SLOVENSKO



streda 3. augusta



03.00 Kanada - SLOVENSKO



23.00 SLOVENSKO - Švajčiarsko



Bratislava 26. júla (TASR) - V kádri slovenskej hokejovej reprezentácie do 18 rokov nastala pred odletom na prestížny Hlinka Gretzky Cup v kanadskom Red Deere jedna zmena. Pôvodne nominovaný útočník Milan Tadeáš Jobek utrpel zranenie, chýbal už na záverečnom pondelkovom tréningu na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Vo výbere ho nahradil útočník František Dej zo Slovana Bratislava.uviedol pre web hockeyslovakia.sk tréner slovenskej "osemnástky" Tibor Tartaľ, ktorému budú chýbať na turnaji aj dve výrazné osobnosti ročníka 2005. Útočník Dalibor Dvorský a obranca Maxim Štrbák sú momentálne súčasťou kádra reprezentácie do 20 rokov, pripravujúcej sa na augustový juniorský svetový šampionát.povedal Tartaľ.Mladí Slováci odohrajú do začiatku Hlinka Gretzky Cupu ešte jeden prípravný zápas. V dejisku turnaja nastúpia v piatok 29. júla o 19.00 h SELČ proti rovesníkom z USA. V základnej skupine si následne zmerajú sily so Švédmi, Kanaďanmi a Švajčiarmi. Do semifinále postúpia dva najlepšie tímy zo skupiny. Zvyšné družstvá budú čakať súboje o konečné umiestnenie.vyjadril sa brankár Samuel Urban, ktorý by mal byť slovenskou jednotkou medzi troma žŕdkami:Najmladším členom slovenského tímu na Hlinka Gretzky Cupe bude 15-ročný útočník Tomáš Pobežal.uviedol Pobežal, ktorý už má skúsenosti s mužským hokejom. V minulej sezóne nastupoval v drese reprezentačného projektu v TIPOS SHL: