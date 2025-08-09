Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VIDEO: SR 18 prehrala v generálke na Hlinka Gretzky Cup s Kanadou 0:7

Na snímke vpravo hráč Slovenska Jakub Floriš a hráč Kanady Alessandro Di Lorio počas prípravného zápasu hráčov do 18 rokov pred Hlinka Gretzky Cupom Slovensko - Kanada v Piešťanoch v sobotu 9. augusta 2025. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Na Zimnom štadióne v Piešťanoch inkasovali päť gólov od favorita už v prvej tretine.

Piešťany 9. augusta (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov prehrali v sobotňajšom prípravnom stretnutí pred Hlinka Gretzky Cupom s rovesníkmi z Kanady vysoko 0:7. Na Zimnom štadióne v Piešťanoch inkasovali päť gólov od favorita už v prvej tretine.



Duel bol pre SR 18 generálkou na prestížne podujatie, tréneri po ňom oznámia záverečnú nomináciu. Slovenská „osemnástka“ odštartuje svoje účinkovanie na Hlinka Gretzky Cupe v Trenčíne v pondelok 11. augusta, keď o 19.00 h vyzve USA. V utorok nastúpi proti Nemecku a v stredu proti Švédsku. Tabuľkové poradie následne rozhodne o tom, či si zahrá v semifinále alebo zápas o konečné umiestnenie.

prípravný zápas hráčov do 18 rokov pred Hlinka Gretzky Cupom:

SLOVENSKO - Kanada 0:7 (0:5, 0:2, 0:0)

Góly: 6. Valentini, 10. Fitzgerald, 12. Preston, 14. Zhilkin (tr. strieľanie), 18. Lorio, 28. Mbuyi, 39. Belchetz, 912 divákov.


hlas po zápase /zdroj: JOJ Šport/:

Martin Dendis, tréner SR 18: „Začali sme solídne, mali sme tam aj dobré veci. Bola to pre nás nábehová tretina na toto tempo. Počas zápasu sme sa zlepšovali a posledných 40 minút sme v hre 5 na 5 hrali s Kanadou 0:0. Hrali sme už potom sebavedomo, s pukom. Obaja brankári nás podržali. Chcem pochváliť chalanov, ako sa zomkli napriek nepriaznivému skóre. Musíme pracovať na spevnení obranného pásma a stále si veriť, potom dokážeme hrať proti každému.“
