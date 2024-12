SR 18 prehrala v príprave s Českom 4:5 pp, rozhodol Dravecký ml.

prípravný zápas hráčov do 18 rokov:



Slovensko – Česko 4:5 pp (2:3, 1:0, 1:1 - 0:1)



Góly: 8. a 60. Nemec, 1. Lisý, 30. Dubravík - 4. Poletín, 7. Mikeš, 11. Věchet, 56. Katolický, 64. Dravecký

hlas po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/:



Martin Dendis, tréner SR 18: "Sme radi, že môžeme hrať takéto kvalitné zápasy, ktoré sú pre nás prípravou na majstrovstvá sveta. Som hrdý na chalanov, ako pristúpili k zápasu a ukázali svoju kvalitu. Hrali sme presne to, čo chceme hrať. Boli sme aktívni, agresívni a dohrávali sme súpera. Dovolím si povedať, že sme boli počas celého stretnutia lepší, ale Česi predviedli vyššiu efektivitu. Na konci riadneho hracieho času chalani ukázali nezlomný charakter a dokázali vyrovnať. Bohužiaľ, v predĺžení padol diskutabilný gól do našej siete. Aj taký je však hokej. Berieme to ako výzvu. Potrebujeme dobre zregenerovať a zajtra sa pokúsime Čechom oplatiť prehru."

Trenčín 11. decembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov prehrali v prvom z dvojice prípravných stretnutí v Trenčíne s českými rovesníkmi 4:5 po predĺžení.Domáci zachránili predĺženie zásluhou Adama Nemca, ktorý sekundu pred koncom riadneho hracieho času svojím druhým gólom v zápase vyrovnal na 4:4. V 64. minúte rozhodol o víťazstve ČR 16-ročný obranca Vladimír Dravecký ml., syn slovenského útočníka Vladimíra Draveckého st. Oba reprezentačné výbery sa stretnú v Trenčíne aj vo štvrtok (12.15 h).