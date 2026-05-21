Štvrtok 21. máj 2026
SR 19 prehrala v kvalifikácii ME s Bieloruskom 0:3

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov uzavreli prvú fázu kvalifikácie o postup na budúcoročné ME prehrou.

Autor TASR
Acquaviva 21. mája (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov uzavreli prvú fázu kvalifikácie o postup na budúcoročné ME prehrou. Vo štvrtkovom zápase v Acquavive v San Maríne nestačili na rovesníkov z Bieloruska, ktorým podľahli 0:3. Hetrikom zariadil víťazstvo súpera Andrej Luckovič. Zverenci trénera Martina Fabuša tak zakončili účinkovanie v 3. skupine na druhom mieste tabuľky, čo znamená pokračovanie v Lige B.

Bielorusko ovládlo skupinu bez straty bodu, vďaka čomu sa v druhom kole kvalifikácie predstaví v Lige A. Slovensko pred štvrtkovou prehrou zdolalo domáce San Maríno (4:2) a remizovalo s Lotyšskom (1:1).



prvá fáza kvalifikácie ME hráčov do 19 rokov 2027

Liga B - 3. skupina:

Bielorusko - SLOVENSKO 3:0 (2:0)

Góly: 3., 23. a 60. Luckovič (tretí z 11 m)



ďalší výsledok:

San Maríno – Lotyšsko 0:0



konečná tabuľka:

1. Bielorusko 3 3 0 0 12:0 12*

2. SLOVENSKO 3 1 1 1 5:6 4

3. Lotyšsko 3 0 2 1 1:4 2

4. San Maríno 3 0 1 2 2:10 1

*-postup do Ligy A



