SR 19 prehrala v kvalifikácii ME s Bieloruskom 0:3
Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov uzavreli prvú fázu kvalifikácie o postup na budúcoročné ME prehrou.
Autor TASR
Acquaviva 21. mája (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov uzavreli prvú fázu kvalifikácie o postup na budúcoročné ME prehrou. Vo štvrtkovom zápase v Acquavive v San Maríne nestačili na rovesníkov z Bieloruska, ktorým podľahli 0:3. Hetrikom zariadil víťazstvo súpera Andrej Luckovič. Zverenci trénera Martina Fabuša tak zakončili účinkovanie v 3. skupine na druhom mieste tabuľky, čo znamená pokračovanie v Lige B.
Bielorusko ovládlo skupinu bez straty bodu, vďaka čomu sa v druhom kole kvalifikácie predstaví v Lige A. Slovensko pred štvrtkovou prehrou zdolalo domáce San Maríno (4:2) a remizovalo s Lotyšskom (1:1).
prvá fáza kvalifikácie ME hráčov do 19 rokov 2027
Liga B - 3. skupina:
Bielorusko - SLOVENSKO 3:0 (2:0)
Góly: 3., 23. a 60. Luckovič (tretí z 11 m)
ďalší výsledok:
San Maríno – Lotyšsko 0:0
konečná tabuľka:
1. Bielorusko 3 3 0 0 12:0 12*
2. SLOVENSKO 3 1 1 1 5:6 4
3. Lotyšsko 3 0 2 1 1:4 2
4. San Maríno 3 0 1 2 2:10 1
*-postup do Ligy A
