SR čaká najdlhšia príprava na MS 20, Feneš: Pomôže nám zmapovať formu

Bratislava 5. decembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov sa pripravuje na jeden z najskorších odletov na juniorský svetový šampionát a historicky najdlhšiu prípravu na ostrý štart MS. Mužstvo trénera Ivana Feneša zamieri do Kanady už 9. decembra, a teda 17 dní pred štartom turnaja. Slováci navyše už s predstihom vedia, že môžu počítať aj s najväčšou ofenzívnou zbraňou, Daliborom Dvorským, ktorého uvoľnila organizácia NHL St. Louis Blues vo výbornej forme.



Už v pondelok naberie časť výpravy smer Montreal, odkiaľ sa presunie letecky do mesta Charlottetown a odohrá prvý prípravný duel s Nemeckom. Autobusom odcestuje do Monctonu, kde absolvuje aj druhý súboj. Následne poletí späť do Montrealu a naberie smer Cornwall. V meste na kanadsko-americkej hranici bude mať rozložený tréningový stan osem dní. Nasledovať budú ďalšie dva prípravné súboje, 20. decembra v Cornwalle proti Fínsku a o deň neskôr v Kingstone proti USA. "Príprava bude veľmi náročná a dlhá. Sme však veľmi radi za takúto porciu zápasov. Chceme to využiť na mentálne zmapovanie hráčov a ich aktuálnej formy. Podľa nej rozhodneme o finálnej nominácii," uviedol Feneš na štvrtkovej tlačovej konferencii.



Slováci na uplynulých dvoch šampionátoch vypadli zhodne vo štvrťfinále a v oboch prípadoch smolne v predĺžení. Najprv stroskotali Slováci v Halifaxe na domácom výbere Kanady (3:4 pp). Potom a Fenešov výber musel skloniť v predĺžení pred Fínskom (3:4 pp). "Bola to pre nás obrovská skúsenosť. Nielen ja, ale aj chalani už to prežili v osemnástke alebo v dvadsiatke. My s týmito zážitkami vieme pracovať veľmi pozitívne. Pevne verím, že nás to urobilo skúsenejšími, ale aj kvalitnejšími," povedal Feneš. Ten má momentálne k dispozícii až 35 mien, z ktorých musí zostaviť finálnu nomináciu s 22 hráčmi a troma brankármi.



Premiéru v realizačnom tíme na vrcholovom podujatí zažije Fenešov asistent Ivan Švarný. Štyridsaťročný kouč stojí na klubovej úrovni vedľa Andreja Kmeča, hlavného kormidelníka HK Nitra. Švarný v pozícii asistenta trénera "corgoňov" od sezóny 2022/23, počas ktorej ho zdravotné problémy prinútili ukončiť hráčsku kariéru a pridal sa k Antonínovi Stavjaňovi. Juniorský šampionát predstavuje pre neho ďalší stupienok. "Bude to niečo nové v tejto pozícii. Možno výhodou je to, že som len nedávno ukončil kariéru a budem mať blízko k hráčom a budem ich vedieť pochopiť. Mal by som byť akási spojka, prioritne sa budem venovať obrancom. Budem sa snažiť pomôcť hlavnému trénerovi so všetkým, čo bude odo mňa vyžadovať," povedal Švarný.







Práve pod Zoborom je na očiach Švarnému útočník Tomáš Pobežal. V osemnástich rokoch patrí vo svojej draftovej sezóne medzi lídrov Nitry. V drese úradujúcich majstrov najvyššej slovenskej súťaže nastrieľal v 24 dueloch už 11 gólov, čo z neho robí tretieho najlepšieho slovenského strelca v extralige. O gól viac má Pobežalov klubový spoluhráč Samuel Buček a s 13 presnými zásahmi kraľuje medzi Slovákmi košický útočník Šimon Petráš. "Veľmi sa na šampionát teším a zoberiem každú rolu, ktorú mi tréneri pridelia. Tento rok hrám v Nitre už cez 15 minút na zápas, čo ma veľmi teší. Dokážem tvrdiť, že mám väčšie sebavedomie," vyhlásil Pobežal.



Skladbu záverečnej nominácie v minulom roku sťažovala situácia okolo ťahúňov tímu Juraja Slafkovského a Šimona Nemca. Pri oboch sa viedli dlhé debaty o tom, či ich kluby NHL uvoľnia, obaja napokon na šampionáte neštartovali. Otáznikom bola tento rok účasť Dvorského. Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) však vo štvrtok potvrdil, že realizačný tím môže počítať so službami 19-ročného centra, ktorého uvoľnil klub St. Louis Blues. "Som veľmi rád, že tento rébus sme rozlúskli veľmi skoro. Je to pre našu prácu a skladbu tímu veľkým prínosom. Hlavne je to úľava, že nemusíme riešiť v hlavách to, či Dalibor na turnaj pôjde alebo nie. Som rád, že si to zobral pod svoje krídla Miro Šatan a veľmi promptne to vyriešil v prospech slovenského hokeja," poznamenal Feneš.



Dvorský prežíva vydarenú prvú sezónu v zámorskej AHL. Na farme v Springfielde patrí medzi ťahúňov ofenzívy a so 16 bodmi v 20 zápasoch je najproduktívnejším hráčom tímu. "Som veľmi rád, že môžem opäť reprezentovať na MS a je to pre mňa obrovská česť. Urobím maximum pre to, aby som pomohol tímu a verím, že s chalanmi vytvoríme výbornú partiu. Pôjdeme spoločne za jedným cieľom," povedal Dvorský vo videopozdrave. Feneš sa zároveň vyjadril aj k jeho tímovej pozícii, keďže Dvorský s najväčšou pravdepodobnosťou odohrá turnaj s kapitánskym "céčkom" na drese. "S Daliborom sme boli vo veľmi úzkom telefonickom kontakte. Padla aj táto veta a som veľmi rád, že bude jedným z lídrov na ľade, ale aj mimo neho. Pevne verím, že aj realizačný tím a hráči sa so mnou stotožnia, že Dalibor je najvhodnejším adeptom na kapitána," povedal Feneš, ktorý zároveň s Dvorským počíta na pozíciu prvého centra. Účastník predošlých troch juniorských šampionátov sa k tímu sa pripojí až 23. decembra, teda tri dni pred štartom šampionátu.



Práve vtedy sa Slováci presunú do dejiska šampionátu v Ottawe. Od 26. decembra čakajú Slovákov v TD Place – menšej ottawskej aréne – štyri stretnutia v základnej fáze. Postupne nastúpia proti Švédsku, Švajčiarsku, Česku a Kazachstanu.