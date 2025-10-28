< sekcia Šport
SR 20 čaká Turnaj piatich krajín, Frühauf: Posledná šanca presvedčiť
Autor TASR
Piešťany 28. augusta (TASR) - Prestížny Turnaj piatich krajín v Piešťanoch (5. - 9. novembra) bude pre hráčov slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov posledná možnosť presvedčiť trénerov o svojej nominácii na decembrové MS v USA. Pre Slovákov to bude posledná turnajová previerka pred svetovým šampionátom, tesne pred úvodným zápasom na MS odohrajú v dejisku v Minneapolise záverečné dva prípravné zápasy.
Trénerský štáb na čele s hlavným kormidelníkom Petrom Frühaufom zažil v úvode sezóny mimoriadnu nepríjemnosť, keď jeho mužstvo predčasne skončilo na augustovom turnaji v Chomutove pre rozsiahlu črevnú infekciu. Mladíci tak prišli o zápasy so Švajčiarskom, Fínskom a Švédskom. „Mali sme v pláne rotovať viacerých hráčov na turnajoch v Chomutove a doma v Piešťanoch. Bohužiaľ, nebude to možné urobiť, ako sme si predsavzali. Aj preto sme k tvorbe nominácie pristúpili na základe aktuálnej formy hráčov a ich typologického využitia. Niektorí hráči hrajú v extralige, ďalší nižšiu mužskú súťaž či juniorskú extraligu. Sú aj takí, ktorí sa objavili v dvoch či všetkých troch súťažiach,“ citoval Frühaufa web hockeyslovakia.sk.
V jeho nominácii je 25 hráčov, z toho sedem z kmeňového juniorského ročníka 2006. Základ mužstva tvoria hráči s ročníkom narodenia 2007 a vo výbere sú aj dve „dvetisícosmičky“ - Adam Goljer a Samuel Hrenák. Jedným z lídrov by mal byť útočník Michal Švrček, jeden z troch Slovákov, ktorí prešli tohtoročným draftom NHL (Detroit, 119. miesto). „Je to generálka a posledná šanca pre chalanov presvedčiť trénerov, že patria na MS. Bude pre nás dôležité vidieť aspekty, ktoré im zdôrazňujeme od leta - vyhrávanie osobných súbojov, odhodlanosť, vyrovnať sa papierovo kvalitnejšiemu súperovi bojovnosťou, urputnosťou a prevýšiť ho v pracovnej morálke a nezlomnosti. Kým v auguste sme mali oveľa väčší priestor na tréningové dávky v rámci kempu, teraz po rozbehu súťaží máme v kempe na tréning minimum priestoru. Od zrazu do začiatku turnaja len asi deň a pol. Podmienky majú všetky tímy rovnaké. Chlapcov musíme pripraviť v superrýchlom konaní, aby sme šliapali po krku každému tímu, ktorému budeme čeliť,“ konštatoval Frühauf.
Trénerský štáb SR 20 sledoval od leta viac ako 80 hráčov narodených v rokoch 2006 - 2009. „Sledujeme 76 korčuliarov a 8 brankárov smerom k MS, dovedna teda 84 hráčov. Z nich sa pokúsime vytvoriť najsilnejší možný tím pre svetový šampionát. Chalani sú viac-menej ako na hojdačke. Niekedy sa im darí viac, niekedy menej. Samozrejme, snažíme sa prihliadať aj na ligy, v ktorých pôsobia. Nikto momentálne nie je štatisticky a herne odskočený tak, aby sme ho považovali za hviezdu. Vieme, že na MS pôjdeme bez hviezd, o to viac budeme dbať na tímového ducha a silu kolektívu,“ dodal hlavný tréner „dvadsiatky“.
Nominácia SR „20“ na Turnaj piatich krajín v Piešťanoch:
Brankári: Patrik Kliment (HC ´05 Banská Bystrica), Samuel Hrenák (HK Dukla Trenčín), Patrik Brezáni (HKM Zvolen/HK Žiar nad Hronom)
Obrancovia: Andrej Fabuš, Fabian Andrej Ličko (obaja HC Slovan Bratislava), Marcus Kršák (HO Hamikovo Hamuliakovo/HC Slovan Bratislava), Adam Kalman (HK Nitra), Adam Goljer (HK Dukla Trenčín), Tomáš Vajko (Vlci Žilina - mládež), Samuel Húževka (Pelicans Lahti/Fín.), Patrik Rusznyák (Lulea HF/Švéd.)
Útočníci: Lukáš Tomka (HC ´05 Banská Bystrica), Jakub Kvietok, Michal Liščinský (obaja HC Košice), Tomáš Chrenko, Adam Nemec (obaja HK Nitra), Viktor Stas (HK Rysy Spišská Nová Ves), Ondrej Maruna (HK Dukla Trenčín/HK Spartak Dubnica), Jakub Dubravík (Vlci Žilina - mládež), Dávid Baláž (Bílí Tygři Liberec), Oliver Šurlák (RoKi Rovaniemi/Fín.), Michal Svrček (Brynäs Gävle HF/Švéd.), Pavol Morávek (Mora IK/Švéd.), Alex Miroslav Zálešák (Modo Örnsköldsvik/Švéd.
Realizačný tím:
hlavný tréner: Peter Frühauf, asistenti trénera: Ján Šimko, Ivan Švarný, tréner brankárov: Peter Kosa, kondičný tréner: Richard Pinka, videotréner: Patrik Michnáč
Program Turnaja piatich krajín v Piešťanoch:
streda 5. novembra
13.30 Švajčiarsko - Švédsko
17.00 Fínsko - SLOVENSKO
štvrtok 6. novembra
13.30 Česko - Fínsko
17.00 Švédsko - SLOVENSKO
piatok 7. novembra
13.30 Švédsko - Fínsko
17.00 Švajčiarsko - Česko
sobota 8. novembra
13.30 Fínsko - Švajčiarsko
17.00 SLOVENSKO - Česko
nedeľa 9. novembra
11.30 Česko - Švédsko
15.00 SLOVENSKO - Švajčiarsko
