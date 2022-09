SR 20 nestačila v príprave na domáci Uzbekistan 1:4

sumár:



Uzbekistan - SLOVENSKO 4:1 (2:0)



Góly: 1. Fajzullajev, 21. Jabborov, 67. Rachmonalijev, 90. Abdurachmatov - 74. Jambor (z 11 m)

Taškent 27. septembra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 20 rokov prehrali v utorkovom prípravnom zápase na pôde Uzbekistanu 1:4. O jediný gól hostí sa postaral v 74. minúte Timotej Jambor, ktorý premenil pokutový kop.Domáci išli do vedenia už v prvej minúte, keď sa presadil Abbos Fajzullajev a do prestávky bol rozdiel dvojgólový. Zverenci Alberta Rusnáka nestačili na rovnakého súpera druhýkrát po sebe, v sobotu mu podľahli 0:2.