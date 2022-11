SR 20 triumfovala na Turnaji štyroch krajín nad Švajčiarmi 3:2

Turnaj štyroch krajín hráčov do 20 rokov – Monthey (Švaj.):



Švajčiarsko – SLOVENSKO 2:3 (2:0, 0:3, 0:0)



Góly: 16. Henry (Bächler), 18. Jabola Prada (Weber, Meile) – 27. Čiernik (Groch), 35. Molnár (Dvorský, Čiernik), 38. Dvorský (Molnár, Čiernik), vylúčení: 4:3 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 650 divákov.



Zostava SR 20: Andrisík – Groch, Nátny, Žabka, Laurenčík, Mešár, Funtek, Bartoš, Frídel – Čiernik, Dvorský, Molnár – Nemec, Šramaty, Mišiak – Štefančík, Suchý, Šotek – Ondriš, Štetka, Danielčák







ďalší zápas:



Nórsko – Nemecko 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Monthey 11. novembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov zvíťazila v prvom zápase na Turnaji štyroch krajín vo švajčiarskom Monthey nad domácimi rovesníkmi 3:2. Druhý duel odohrajú zverenci trénera Ivana Feneša v sobotu o 15.30 h proti Nemcom.Slováci mali slabší vstup do piatkového duelu a v prvej tretine dostali dva góly. V druhej časti sa však dokázali trikrát presadiť po góloch Alexa Čiernika, Ondreja Molnára a Dalibora Dvorského a úspešne vstúpili do turnaja.Ivan Feneš, tréner SR 20: "."