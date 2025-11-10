< sekcia Šport
SR 20 v Piešťanoch bez výhry, Frühauf: Ukázali sme dobré pasáže
Góly SR 20 strelili v tretej tretine Alex Gašo a Tomáš Chrenko.
Autor TASR
Piešťany 9. novembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov prehrali aj svoj záverečný štvrtý zápas na Turnaji piatich krajín v Piešťanoch. V nedeľu podľahli rovesníkom zo Švajčiarska 2:6, keď už po prvej tretine viedol súper 3:0. Na domácom podujatí tak nezískali ani bod a obsadili konečné piate miesto. Celkovými víťazmi sa stali mladí Švédi, ktorí na záver zdolali Česko 6:2.
Góly SR 20 strelili v tretej tretine Alex Gašo a Tomáš Chrenko. Zverenci trénera Petra Frühaufa predtým v kúpeľnom meste nestačili ani na Fínsko (2:6), Švédsko (3:9) a Česko (2:5). Podujatie bolo pre slovenskú „dvadsiatku“ turnajovou generálkou na svetový šampionát, ktorý sa uskutoční na prelome rokov v USA.
Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov v Piešťanoch:
SLOVENSKO - Švajčiarsko 2:6 (0:3, 0:1, 2:2)
Góly: 47. Gašo (Nemec, Zálešák), 57. Chrenko (Goljer, Nemec) - 4. Blessing, 9. Sansonnens (Ustinkov, Aebli), 20. Reber (Aeschlimann, Grossniklaus), 22. Van Rohr (Geisser, Meier), 47. Mottard (Van Rohr), 54. Mottard (Cattin, Meier). Rozhodcovia: Hronský, Krajčík – Stanzel, Jedlička, vylúčení: 3:7 na 2 min, navyše Kalman - Borradori na 5+DKZ za pästný súboj, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 530 divákov.
Zostava SR 20: S. Hrenák (47. Kliment) – Rusznyák, Kalman, Goljer, Fabuš, Ličko, Vajko, Kršák, Húževka – Zálešák, Chrenko, Nemec – Baláž, Gašo, Dubravík – Kvietok, Morávek, Liščinský – Šurlák, Maruna, Stas
ďalší výsledok:
Česko - Švédsko 2:6 (0:1, 0:4, 2:1)
konečné poradie: 1. Švédsko 9 b., 2. Česko 9, 3. Švajčiarsko 6, 4. Fínsko 6, 5. SLOVENSKO 0
Hlas po stretnutí /zdroj: hockeyslovakia/:
Peter Frühauf, tréner SR: „V prvých dvoch zápasoch sa naši snažili. S Fínmi sme boli na kontakt, no duel sme stratili v presilových hrách. Samozrejme, súper bol lepší, ale keby sme sa nenechali toľko vylučovať, zápas by mohol vyzerať inak. Švédi taktiež od úvodných minút ukázali kvalitu a hlavne silu v súbojoch. Mali sme s nimi problém, no ukázali sme dobré pasáže. To, že sa zlepšujeme, sme predviedli v zápase s Čechmi. Cítili sme, že sme mali z toho zápasu získať viac. Napokon máme z turnaja štyri prehry. Dnešný zápas ma mrzí. Mal som pocit, že sa v šatni deje niečo unikátne, že si obliekame pekné šaty, no namiesto toho nás vyzliekli dohola. Hrali sme celý zápas bez emócií, to nie je dobrý signál smerom k majstrovstvám. Chalanov máme radi, až do dnešného dňa išli na hrane svojich možností, no dnes tam neboli jeden pre druhého.“
