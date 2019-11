SR 20 zdolala Nórsko a obsadila 3. miesto, víťazmi turnaja Švajčiari

Turnaj štyroch krajín hráčov do 20 rokov v Piešťanoch:



SLOVENSKO – Nórsko 4:1 (0:1, 4:0, 0:0)



Góly: 26. Zekucia, 26. Paulíny, 30. Kováčik (Šeliga, Kňažko), 39. Ferenyi (Chromiak, Džugan) – 3. Finstad. Rozhodovali: Baluška, Adamec - Valo, Durmis (všetci SR), vylúčení: 6:7 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 379 divákov.



Zostava SR: Rabčan – Kňažko, Vitaloš, Zekucia, Mudrák, Dlugoš, Bučko, Chatrnúch, Ligas – Ďurina, K. Kováčik, Šeliga - Chromiak, Ferenyi, Džugan - Mrázik, Paulíny, D. Jendek - Hrabčák, J. Minárik, Sarvaš



ďalší výsledok:



Nemecko - Švajčiarsko 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Konečná tabuľka:



1. Švajčiarsko 3 2 0 0 1 9:6 6



2. Nemecko 3 2 0 0 1 11:6 6



3. SLOVENSKO 3 2 0 0 1 10:8 6



4. Nórsko 3 0 0 0 3 2:12 0



Piešťany 9. novembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov vyhrali v záverečnom vystúpení na Turnaji štyroch krajín v Piešťanoch nad rovesníkmi z Nórska 4:1. V troch zápasoch získali dovedna šesť bodov a obsadili konečné tretie miesto. Víťazmi podujatia sa stali mladí Švajčiari, ktorých neobrala o celkové prvenstvo ani prehra 2:3 s Nemeckom v prvom sobotňajšom stretnutí.Slovenská "dvadsiatka" položila základ triumfu nad Nórskom v druhej tretine, v ktorej strelila všetky svoje štyri góly. Domáci tím síce prehrával od 3. minúty 0:1, no v 26. minúte v priebehu 50 sekúnd otočil skóre zásluhou Alexandra Zekuciu a Adama Paulínyho. Výhru poistili Kristián Kováčik a Nicolas Ferenyi. O prevahe SR svedčí aj pomer striel 37:14 v prospech mladých Slovákov.Zverenci trénera Róberta Petrovického v prvom zápase na turnaji prehrali so Švajčiarskom 3:5 a následne zdolali Nemecko 3:2. Tímy na 1.-3. priečke získali zhodne šesť bodov, o konečnom umiestnení rozhodli vzájomné zápasy, v minitabuľke mali všetky tri tímy po tri body, Slováci však negatívne skóre 6:7.