SR 21 čaká zápas s Dánskom, Auxt: Chceme byť aktívni

Bratislava 10. septembra (TASR) - Slovenskú futbalovú reprezentáciu do 21 rokov čaká v pondelok o 18.00 h vo Velje druhý prípravný zápas septembrového asociačného termínu. Proti rovesníkom z Dánska chcú byť Slováci aktívni v hre s loptou a vytvárať si gólové šance. V prvom septembrovom súboji prehrali na pôde Česka 0:2.



"Naštudovali sme si Dánov a ich štýl hry je veľmi futbalový. Hrajú veľmi kompaktne a sú veľmi nebezpeční smerom dopredu. Ak sa im v tomto vyrovnáme, môžeme ich prekvapiť. Vieme, že nás čaká ťažký super, no my sa pozeráme na seba. Chceme dobre pracovať v defenzíve a eliminovať kvalitu Dánov, aby sa nedostávali do gólových príležitostí," uviedol pre futbalsfz.sk asistent trénera Mário Auxt.



V tíme Dánska sú viacerí hráči, ktorí už majú skúsenosti s najlepšími európskymi súťažami. Naposledy podľahli v ich úvodnom zápase septembrového zrazu Francúzsku 1:4. V kvalifikácii ME 2025 už stihli odohrať dve stretnutia. V júni zdolali Litvu 2:1 a s Walesom remizovali 2:2. "Pozreli sme si aj zápas s Francúzskom, ale viac sme čerpali z duelu s Walesom. Ten nám ukázal, čím by sme mohli Dánov prekvapiť," konštatoval Auxt. Reprezentácia do 21 rokov pricestovala do Dánska v sobotu poobede a po prílete stihli "sokolíci" ešte tréning.



Obranca Samuel Bagín si pripísal proti Česku prvý štart za dvadsaťjednotku, nastúpil v stopérskej dvojici s Adamom Obertom. "Úprimne, nečakal som, že dostanem hneď šancu a hneď v základe. Pocity boli dobré a boli by ešte lepšie, keby sme uspeli. Musíme naďalej trénovať a víťazstvo určite príde, možno už proti Dánsku," povedal.



Devätnásťročný hráč AS Trenčín očakáva ťažký zápas: "Kvalita Dánov bude vysoká. Na medzinárodnej úrovni už sa nenájde slabý súper. Budeme sa sústrediť na seba, aby sme podali, čo najlepší výkon a vyhrali."