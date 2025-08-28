< sekcia Šport
SR 21 na začiatku novej etapy, Kentoš: Nebude to jednoduché
Slovensko sa síce na júnových ME zaskvelo atraktívnymi výkonmi, ale v septembrovej kvalifikácii začne odznova.
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Len necelé tri mesiace ubehli od futbalových ME do 21 rokov na Slovensku a už odštartovala kvalifikácia na nasledujúci šampionát, ktorý sa bude konať v roku 2027 v Srbsku a Albánsku. Slovenskí reprezentanti vstúpia do nového cyklu septembrovými zápasmi proti Andorre a Moldavsku a tréner Jaroslav Kentoš sa musí vysporiadať s obmenou takmer celého tímu. Z účastníkov domáceho šampionátu zostala v kádri štvorica hráčov.
Slovensko sa síce na júnových ME zaskvelo atraktívnymi výkonmi, ale v septembrovej kvalifikácii začne odznova. Z hráčov, ktorí vtedy figurovali v nominácii, sa opäť predstavia útočník Nino Marcelli, stredopoliar Mario Sauer či obrancovia Jakub Jakubko a Filip Mielke. Pre zranenie chýba na súpiske ofenzívny stredopoliar Artur Gajdoš. „Káder sme skladali tak ako vždy. To znamená, že prvú voľbu mal tréner A-tímu a my sme si vyskladali mužstvo podľa výkonností. Z predchádzajúcej partie nám zostalo nejakých šesť-sedem chalanov. Očakávam od nich, že budú nositeľmi kvality a princípov našej hry. Samozrejme, ale aj od ostatných hráčov, ktorí majú dobrú výkonnosť vo svojich kluboch a bude na nich, ako sa chytia šance,“ uviedol Kentoš na štvrtkovej tlačovej konferencii.
Nový výber sa podľa neho pokúsi nadviazať na predchádzajúci štýl hry. „V tomto zložení budeme prvýkrát, takže to nebude jednoduché, ale zase sa toho neobávam. Budeme sa držať našich princípov hry, budeme chcieť hrať aktívny futbal a bez ohľadu na to, či hráme s Andorrou, Moldavskom alebo či to bude Anglicko. Náš štýl hry sa meniť nebude a verím tomu, že v čo najkratšom čase sa nám podarí vybudovať ten systém tak, aby sme hrali na dobrej úrovni,“ pokračoval Kentoš.
Tréner, s ktorým Slovenský futbalový zväz (SFZ) cez leto predĺžil spoluprácu, nechcel generácie porovnávať. „Neskĺzavame do toho. Stále platí, že keď máte tú kategóriu dlhšie, tak je na vyššej úrovni. My sa budeme koncentrovať na to, aby sme našich chalanov čo najlepšie pripravili na prvé zápasy a ja verím tomu, že ich zvládneme,“ dodal kouč „sokolíkov“.
Päťdesiatjedenročný kormidelník povolal hneď pri prvej príležitosti ghanského rodáka Samuela Gidiho, ktorý v auguste dostal slovenské občianstvo. „Pozorujeme ho už dlhší čas, v podstate odkedy bola možnosť, že dostane slovenské občianstvo. Sledujeme ho detailne, poznáme jeho výkonnosť a som veľmi rád, že sa to všetko dotiahlo do úspešného konca. Bude súčasťou nášho tímu na tento kvalifikačný zraz a mám z toho pozitívne emócie,“ povedal na adresu stredopoliara FC Cincinnati.
Slováci privítajú v piatok 5. septembra v Skalici rovesníkov z Andorry, o štyri dni nato si v Nisporeni zmerajú sily s Moldavskom. V kvalifikačnej D-skupine narazia aj na Kazachov, Írov a úradujúcich majstrov Európy Angličanov. „Keď bolo žrebovanie skupín, predpokladali sme, že sa môže stať, že nebudeme mať šancu na prípravu, ako sme mali pred predchádzajúcimi kvalifikáciami. Nejakým spôsobom sme mali možnosť ovplyvniť sled zápasov a bol to trochu náš zámer, aby sme začínali možno s kvalitatívne slabšími súpermi,“ pripustil Kentoš. Víťaz skupiny postúpi priamo na šampionát, druhé tímy budú bojovať o zvyšné miestenky v baráži.
Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov na zápasy kvalifikácie ME 2027 proti Andorre (5. septembra) a Moldavsku (9. septembra):
Brankári: Dominik Ťapaj (MFK Ružomberok), Adam Hrdina (Zbrojovka Brno), Jakub Badžgoň (MŠK Žilina)
Obrancovia: Hugo Pavek (AS Trenčín), Timotej Hranica (MŠK Žilina), Jakub Jakubko (FK Teplice), Daniel Danihel (FK Teplice), Filip Mielke (FK Železiarne Podbrezová), Samuel Bagín (AS Trenčín), Matej Riznič (FK Teplice), Tomáš Marušin (ŠK Slovan Bratislava)
Stredopoliari: Vincent Chyla (FK Železiarne Podbrezová), Samuel Gidi (FC Cincinnati), Ján Murgaš (FC Admira Wacker), Mario Sauer (FC Toulouse), Adrián Fiala (AS Trenčín), Karol Blaško (FC DAC 1904 Dunajská Streda)
Útočníci: Miroslav Sovič (FC Košice), František Kóša (MŠK Žilina), Andy Masaryk (FC Tatran Prešov), Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava), Alexej Maroš (ŠK Slovan Bratislava), Lukáš Prokop (MŠK Žilina), Adam Griger (FC Hradec Králové)
Realizačný tím:
Tréner: Jaroslav Kentoš
Asistent trénera: Tibor Goljan
Asistent trénera: Štefan Markulík
Tréner brankárov: Tomáš Čechovič
Kondičný tréner: Andrej Caban
Videoanalytik: Michal Slyško
Technický vedúci: Martin Hrnčír
Lekár: Jaroslav Južanin
Fyzioterapeut: Patrik Beňuš
Fyzioterapeut: Samuel Balucha
Kustód: Michal Beseda
Kustód: Peter Paulický
Media manžér: Ľubomír Mravec
