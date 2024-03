SR 21 na zraze bez zmien, Kentoš: Očakávam posun

Šamorín 17. marca (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov sa v nedeľu na obed zišla na zraze pred prvými dvoma zápasmi v kalendárnom roku 2024. Na "sokolíkov" čaká v tomto asociačnom termíne cesta na juh Európy – vo štvrtok si najprv zmerajú sily so silnými Španielmi (19.00 h v Jereze), štyri dni nato zas súboj na pôde Malty (19.00 h v Paole).



Aj keď sa na začiatku zrazu nezišla dvadsaťjednotka v kompletnom zložení, hlavného trénera Jaroslav Kentoša môže tešiť, že nateraz nemusel pristúpiť oproti pôvodnej nominácii k žiadnym zmenám. „Zatiaľ sme nemuseli robiť žiadnu zmenu. Verím tomu, že hráči, ktorí nastúpia na svoje zápasy ešte aj dnes, budú zdraví a do pondelkového tréningu už budeme v kompletnom zložení,“ prezradil v rozhovore pre web SFZ.



Španielsko a Malta sú si navzájom súpermi v rovnakej kvalifikačnej skupine o postup na budúcoročné ME do 21 rokov, ktoré sa uskutočnia na Slovensku. Kým Španielsko je po piatich zápasoch v skupine B nateraz bez prehry, Malta naopak na svoje prvé víťazstvo stále len čaká. „Očakávam, že sa znovu posunieme v našom procese dopredu. O prvom súperovi, Španielsku, netreba asi nič hovoriť. Je to európska špička v tejto vekovej kategórii. Zápas na Malte bude takisto kvalitný. Malta má svoju kvalitu a na oba zápasy sa svedomito pripravíme,“ priblížil Jaroslav Kentoš svoje očakávania pred marcovým dvojzápasom. „Okrem toho, že sa chceme posunúť ďalej v systémových veciach, ja budem veľmi rád, keď dosiahneme aj dobré výsledky, ktoré podporíme dobrými výkonmi,“ vyslovil svoje želanie 49-ročný tréner.



V 23-člennej nominácie realizačného tímu je aj trio debutantov v tejto vekovej kategórii. Jedným z nich je aj Ján Murgaš, legionár z rakúskej Flyeralarm Admiry hrajúcej na viedenskom predmestí v Mödlingu. „V prvom rade je to pre mňa obrovská česť reprezentovať vlastnú krajinu. Veľmi si vážim túto pozvánku a verím, že sa mi podarí naplniť trénerove očakávania,“ prezradil na zraze. Hoci je Murgaš nováčikom v dvadsaťjednotke, v mladších reprezentačných výberoch má predsa len už čo-to odohrané. Neprichádza tak do úplne neznámeho prostredia. „S pár chalanmi sme boli na majstrovstvách sveta do 20 rokov. Niektorých zas poznám z nižších reprezentácií, kde sme spolu boli. S ďalšími sa zas teraz spoznám,“ vysvetľuje.



Naproti tomu Ľubomír Belko je jedným zo služobne najskúsenejších hráčov v kádri sokolíkov. Na svojom konte má k dnešnému dňu už tucet štartov za dvadsaťjednotku, pričom jej súčasťou bol už počas kvalifikácie na uplynulý európsky šampionát do 21 rokov. „Vnímame, že tí hráči, ktorí sme tu už z predošlej kvalifikácie, by sme mali tím potiahnuť svojimi skúsenosťami. Tým môžeme aj pomôcť novým chalanom v kádri,“ nevyhýba sa zodpovednosti brankár MŠK Žilina.



Práve z kvalifikácie na majstrovstvá Európy 2023 má Belko priamo skúsenosť s jedným zo súperov, ktorých Slováci vyzvú v priebehu marcovej asociačnej prestávky. Koncom marca 2022 stál v bráne v zápase proti Španielom, v ktorom reprezentanti v Žiline nakoniec prehrali 2:3. „Ten zápas so Španielmi mi dal veľa, rovnako ako aj ostatným chalanom. Španieli sú známi tým, že sa snažia držať loptu a vyznačujú sa hrou na jeden-dva dotyky s následným prechodom do útoku. Bude to určite zaujímavý zápas," dodal pre futbalsfz.sk.