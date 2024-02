SR 21 odohrá v marci prípravné zápasy v Španielsku a na Malte

Bratislava 15. februára (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov odštartujú zápasový program v novom kalendárnom roku v druhej polovici marca dvoma zápasmi. V rámci prípravy na budúcoročné domáce majstrovstvá Európy pocestujú najprv do Jerezu, kde ich preverí Španielsko (štvrtok 21. marca o 19.00 h), následne si zverenci trénera Jaroslava Kentoša zmerajú sily v Paole s domácou Maltou (pondelok 25. marca o 19.00 h). Informoval o tom oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).



"Máme pred sebou dve veľmi kvalitné zápasové previerky. Od novembrovej akcie s dvojzápasom proti Chorvátom a Čechom už uplynul dlhší čas, takže sa aj ja teším na zraz, realizačný tím a hráčov, že sa opäť spolu stretneme," prezradil asistent trénera reprezentácie do 21 rokov Tibor Goljan.



Španielsko a Malta boli súpermi slovenskej dvadsaťjednotky v kvalifikačnej skupine o postup na majstrovstvá Európy 2023. Od posledných vzájomných konfrontácií došlo v tíme k posunu ročníkov, trénerský štáb však ostal nezmenený. "Z tých zápasov z predchádzajúceho kvalifikačného cyklu sa dá do určitej miery vychádzať. Vieme, čo môžeme od súperov očakávať," vysvetľuje Goljan. "Španieli sa s akýmkoľvek reprezentačným výberom snažia o držanie lopty. Súperi to proti nim majú mimoriadne ťažké, behajú často bez lopty, musia vychádzať z dobrej defenzívy s rýchlym prechodom do útoku," dopĺňa asistent trénera dvadsaťjednotky smerom k mimoriadne atraktívnemu súperovi z Pyrenejského polostrova.



Naproti tomu Malta je podľa papierových predpokladov súperom iného rangu. Vo svojej kvalifikačnej skupine, v ktorej je spolu so Španielskom, zatiaľ čaká na zisk prvých bodov. Napriek tomu však Maltu neradno podceniť, upozorňuje Goljan. "Proti Malte budeme zrejme prevažnú časť zápasu hrať do hlbokého bloku, pričom si budeme musieť dávať pozor na prechod do obrany. Musím však povedať, že aj Malta disponuje kvalitou. V defenzíve hrajú v rozostavení 5-3-2, majú dobrý prechod do útoku a organizáciu hru. Pocítili sme to aj my, keď sme pred dvomi rokmi hrali na Malte. Prehrávali sme 0:1 a zápas sme otáčali až v jeho samom závere," zaspomínal si Goljan na meranie síl z júna 2022, v ktorom o víťazstve mladých Slovákov 3:1 rozhodol dvoma gólmi v nadstavenom čase Patrik Iľko. "Oba zápasy budú síce rozdielne, no spoločným znakom je, že budú veľmi ťažké," doplnil asistent trénera v rozhovore pre web SFZ.



Do zrazu dvadsaťjednotky pred marcovou akciou síce ostáva ešte jeden mesiac, realizačný tím je však v nepretržitej príprave sledujúc potenciálnych adeptov na reprezentačný dres. "Teší nás, že sa uzdravil Martin Šviderský. Rovnako evidujeme, že za Podbrezovú nastúpili Filip Mielke či Vincent Chyla. Budeme radi, ak sa dokážu v seniorskej konkurencii presadiť a budú pravidelne nastupovať. Chceme vytvoriť konkurenčné prostredie, aby hráči, ktorí sú teraz v kádri, na sebe aj naďalej pracovali. Súčasne je však dôležité poznamenať, že náš tím nie je uzavretý a pozorne sleduje aj ďalších adeptov, ktorí sa kedykoľvek môžu v budúcnosti objaviť v nominácii," dodal na záver Goljan.