SR 21 proti Grécku bez Hollého, Goljan: Má zdravotné problémy

Šamorín 10. októbra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov sa počas októbrovej reprezentačnej prestávky stretne s rovesníkmi z Grécka (v piatok v Nitre o 15.30 h). Slováci sa však budú musieť zaobísť bez Dominika Hollého, ktorého z nominácie vyradili zdravotné problémy.



Reprezentačný zraz pred októbrovým dvojzápasom prebehol v nedeľu v Šamoríne, pričom kompletný 24-členný hráčsky káder mali tréneri k dispozícii v pondelok na obed. Za ten čas absolvovala reprezentácia do 21 rokov v kompletnom zložení štyri tréningové jednotky, ku ktorým pridala v piatok poslednú predzápasovú.



"Počas štyroch doterajších tréningov sme sa pripravovali na prvého súpera – Grécko. Zdokonaľovali sme našu hru z pohľadu defenzívy i ofenzívy. K dispozícii sme mali 20 hráčov do poľa, mohli sme trénovať taktické veci desiati proti desiatim. Bola to klasická príprava na zápas," uviedol asistent trénera Tibor Goljan pre Slovenský futbalový zväz (SFZ).



Trénerský štáb musel počas uplynulých dní riešiť aj jednu zdravotnú komplikáciu. "Dominik Hollý má zdravotné problémy. Na prvý zápas s určitosťou nebude k dispozícii. Veríme však, že to nebude nič vážne a bude pripravený na druhý zápas proti Walesu. Ostatní hráči sú zdravotne v poriadku," povedal Goljan.



Gréci nepatria medzi tradičných súperov reprezentačnej dvajdsaťjednotky. Vzájomné konfrontácie absolvovali iba v príprave. Podľa asistenta trénera je súper nebezpečný v ofenzíve: "Chcú kombinovať a hrať aktívny futbal. Vychádzajú z dobrej defenzívy, často sú v rozostavení 4-4-2, kde dvoch útočníkov nechávajú vo vrchných pozíciách, aj keď bránia. Musíme si preto dávať pozor na prechod do obrany po strate lopty. Taktiež majú dobré štandardné situácie. V uplynulom zápase proti Faerským ostrovom dali dva góly po rohových kopoch. Všetky tieto ich prednosti sme si ukázali a budeme sa snažiť našou aktívnou hrou prelomiť ich defenzívu."



Deň pred výkopom zápasu už mal trénersky štáb v hlave predstavu o základnej jedenástke, ktorá vybehne na zápas proti Grécku. "Základnú zostavu už máme v hlave, už sme podľa tejto predstavy aj trénovali. Samozrejme, máme do zápasu ešte jeden tréning. Vždy sa ešte môže niečo stať, no veríme, že všetko prebehne podľa plánov," skonštatoval Goljan. K tímu by sa mal pripojiť ešte Timotej Hranica, ktorý absolvoval kemp s reprezentačným áčkom.