SR 21 v úvodnom zápase na Antalya Cupe zdolala Uzbekistan 23 2:0

Antalya Cup hráčov do 21 rokov:



Uzbekistan 23 - SLOVENSKO 21 0:2 (0:0)

Góly: 56. Trusa, 80. Goljan



Ďalší program SR 21 na Antalya Cupe:



sobota 27. marca: Severné Macedónsko 21 – Slovensko 21 (15.00 SEČ, Lara)

pondelok 29. marca: Ukrajina 21 – Slovensko 21 (17.00 SELČ, Belek)

Lara 25. marca (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov víťazne vstúpili do prípravného turnaja Antalya Cup v Turecku. Vo svojom prvom zápase zdolali vo štvrtok v Lare tím Uzbekistanu do 23 rokov 2:0. O góly SR sa postarali Matej Trusa a Adam Goljan.Zverenci trénera Jaroslava Kentoša sa na Antalya Cupe ešte stretnú s rovesníkmi zo Severného Macedónska (27. marca, 15.00) a Ukrajiny (29. marca, 17.00).