SR do 20 rokov čaká ďalší turnaj, v nominácii adepti na decembrové MS

Nominácia SR 20 na VT v Bratislave a turnaj vo Fínsku (hráči podľa klubov):



Luca Krakovský, Antionio Ožvald, Alex Šotek (všetci Slovan Bratislava), Antonín Bartoš, Leo Eperješi (obaja HC Košice), Ondrej Molnár, Marek Šramaty (obaja HK Nitra), Sebastián Nahálka, Patrik Sokoli (obaja HK ŠKP Poprad), Timotej Tomala (HK Spišská Nová Ves), Šimon Bečár, Jakub Chromiak, Marián Moško (všetci HK Dukla Trenčín), Boris Babeliak (HKM Zvolen), Tim Danielčák (HC Litvínov), Pavol Štetka (HC Dynamo Pardubice), Ján Korec (Skien IK), Michal Laurenčík (Tyresö/Hanviken (Švéd.), Adam Ondrič (KooKoo), Markus Suchý (Blainville Boisbriand Armada), Róbert Bačo (Moose Jaw Warriors) Matej Marinov (Fargo Force)







Náhradníci: Alex Géci (HC Slovan Bratislava), Patrik Jurčák (HC Košice), Samuel Socha (HK Levice), Michal Kapičák (MHK 32 Liptovský Mikuláš), Samuel Kliment (MMHK Nitra), Maroš Mešár (HK ŠKP Poprad), Filip Kubiridžák (Vlci Žilina-mládež), Filip Čulík, Šimon Kornel Gaško (obaja HKM Zvolen), Kevin Horváth (HC Kometa Brno/ČR), Daniel Chovaniak (AZ Havířov/ČR), Marcel Štefančík (Lulea HF/Švéd.).







Realizačný tím:



manažér - Tomáš Pšenka, hlavný tréner - Ivan Feneš, asistent trénera - Peter Frühauf, asistent trénera - Andrej Kmeč, tréner brankárov - Peter Kosa, kondičný tréner - Richard Pinka, videotréner - Patrik Michnáč, Lekár - MUDr. Štefan Eperješi, fyzioterapeut - Michael Bujňák, masér - Miroslav Harvančík







program SR na turnaji vo Fínsku:



štvrtok 25. augusta



19.00 Fínsko – SLOVENSKO







piatok 26. augusta



15.30 SLOVENSKO – Švédsko







sobota 27. augusta



14.30 Česko – SLOVENSKO

Bratislava 22. augusta (TASR) - Slovenskí hokejisti do 20 rokov sa len pár dní po juniorskom šampionáte v Kanade predstavia v ďalšej medzinárodnej konfrontácii. Tím pod vedením trénera Ivana Feneša odletí v stredu do fínskeho Rovaniemi, kde odohrá tri prípravné zápasy proti domácim Fínom, Švédom a Čechom.Mladým Slovákom sa v Kanade nedarilo, na šampionáte nepostúpili do štvrťfinále a obsadili konečnú deviatu priečku. Tentoraz sa v rámci prípravy na decembrový juniorský šampionát, ktorý sa uskutoční v tradičnom termíne (26. decembra – 5. januára) v mestách Halifax a Moncton, zapoja do ďalšej akcie.Trénerský štáb nominoval na augustové podujatie 23 hráčov. Na zozname nefiguruje ani jedno meno, ktoré sa predstavilo na MSJ 2022 v Edmontone. K dispozícii sú hokejisti s ročníkom narodenia 2003, 2004 aj 2005. Ako informoval portál hockeyslovakia.sk, cieľom fínskeho turnaja je vidieť v akcii potenciálnych adeptov na decembrový šampionát.Hráči sa zišli na zraze v bratislavskom Ružinove už v pondelok 22. augusta. Po štyroch tréningoch ich v stredu čaká cesta do Rovaniemi, ktorá si vyžaduje kombináciu dvoch letov a autobusového presunu. Vo štvrtok od 19.00 je na programe duel s Fínskom, v piatok od 15.30 zápas so Švédskom a v sobotu od 14.30 posledný súboj proti Česku. Na Slovensko sa reprezentácia vráti v nedeľu 28. augusta.