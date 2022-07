SR na prvom kempe v Poprade bez ôsmich opôr, Feneš privíta 34 hráčov

Nominácia SR 20 na kemp v Poprade:



Brankári: Šimon Latkóczy (University of Nebraska-Omaha/USA), Matej Marinov (Fargo Force/USA), Patrik Andrisík (Jungadler Mannheim/Nem.), Tomáš Boľo (HC 21 Púchov).



Obrancovia: Boris Žabka (HC Slovan Bratislava), Jozef Viliam Kmec (HC Košice), Dávid Nátny (MHA Martin), Adam Stripai (HK Dukla Ingema Michalovce), Denis Bakala (HC 21 Prešov), Michal Kapičák (HC Topoľčany), Šimon Bečár, Rayen Petrovický (obaja HK Dukla Trenčín), Šimon Groch (HC Olomouc/ČR), Maxim Štrbák (Jokerit Helsinki/Fín.), Michael Laurenčík (Tyresö-Hanviken/Švéd.), Marián Moško (Cornell University/USA).



Útočníci: Roman Faith (iClinic Bratislava Capitals), Alex Šotek (HC Slovan Bratislava), Peter Repčík (HC Košice), Oleksij Myklucha (HK Nitra), Oliver Stümpel (MMHK Nitra), Martin Mišiak (HC Nové Zámky), Matej Kašlík (MŠK Púchov), Samuel Krajč, Samuel Honzek, Martin Chromiak (všetci HK Dukla Trenčín), Maroš Jedlička (HKM Zvolen), Róbert Bačo (HC Energie Karlove Vary/ČR), Pavol Štetka (HC Dynamo Pardubice/ČR), Libor Nemec (Lukko Rauma/Fín.), Dalibor Dvorský (AIK Solna/Švéd.), Alex Čiernik (Södertälje SK/Švéd.), Ľubomír Kupčo (Des Moines Buccaneers/USA), Ján Lašák (St. Lawrence University/USA)

Poprad 6. júla (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov odštartuje záverečnú prípravu na MS tejto vekovej kategórie (9. až 20. augusta) s 34 hráčmi, no bez osmičky, ktorá má šancu uspieť v drafte NHL. Tréner Ivan Feneš očakáva na prvom z dvoch popradských kempov viacerých hráčov, ktorí pred polrokom zažili predčasne ukončený šampionát.V menoslove chýba osem predpokladaných opôr: útočníci Juraj Slafkovský, Filip Mešár, Adam Sýkora, Servác Petrovský, Jakub Demek, obrancovia Šimon Nemec a Samuel Kňažko a brankár Rastislav Eliaš.vysvetlil Feneš pre hockeyslovakia.sk.Napriek predpokladaným povinnostiam draftovaných mladíkov v ich nových kluboch NHL existuje podľa Feneša reálna šanca, že sa väčšina z nich predstaví na šampionáte.poznamenal Feneš.Jeho zverencov čakajú počas popradského kempu viaceré tréningové jednotky, ale aj tri modelované zápasy. Dva proti sebe a jeden proti slovenskej "osemnástke," ktorá v súčasnosti takisto "kempuje" v Poprade. Po prvom týždni dostanú hráči krátke voľno a v pondelok 25. júla sa v Poprade zídu opäť, aby absolvovali ďalší päťdňový blok. Záverečný zraz pred odchodom na MS bude 31. júla v Bratislave, o dva dni tím odletí do dejiska šampionátu.Slovenskí reprezentanti vstúpia do turnaja zápasom proti Česku. Na úvodný duel nastúpia v utorok 9. augusta o 20.00 SELČ (12.00 h miestneho času) v Edmontone, ktorý bude jediným dejiskom turnaja. V A-skupine sa predstavia aj proti domácej Kanade, Lotyšsku a Fínsku.Svetový šampionát hráčov do 20 rokov v augustovom termíne je náhrada za MS z prelomu rokov 2021 a 2022, ktoré síce odštartovali, no po štyroch dňoch ich organizátori predčasne ukončili pre priveľa pozitívnych testov na Covid-19.Slováci odohrali na predčasne ukončenom šampionáte zápasy proti USA (2:3) a Švédsku (0:3), no na augustovom turnaji začnú odznova. Medzičasom došlo k pozmeneniu zloženia základných skupín, keďže Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) vyradila Rusko pre vojnový konflikt na Ukrajine a do elitnej kategórie pribudlo Lotyšsko. Slováci mali nastúpiť na turnaji v pôvodnom termíne nielen proti USA a Švédsku, ale aj proti Švajčiarsku, ale nový turnaj im prisúdil súperov z druhej vetvy.