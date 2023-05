SR po roku opäť proti Kazachstanu, Grman: Chceme vyhrať

B-skupina MS



piatok 19. mája, 19.20 SELČ



SLOVENSKO - Kazachstan /Riga aréna, Riga/



predpokladaná zostava SR: Škorvánek - Nemec, Koch, Kňažko, Grman, Ivan, Rosandič, Jánošík, Gajdoš - Pánik, Hrivík, Kelemen - Hudáček, Sukeľ, Cehlárik - Chromiak, Tamáši, Regenda - Lantoši, Čacho, Okuliar - Kudrna.

Riga 18. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti si na MS opäť zopakujú súboj z Kazachstanom. Vlani v Helsinkách tohto súpera zdolali 4:3 a k tomu, aby si udržali šancu na postup do štvrťfinále, musia zvíťaziť aj v piatok. Zápas je na programe o 19.20 SELČ.Slovenskí reprezentanti sa s Kazachmi stretli desaťkrát, v ôsmich dueloch triumfovali, v jednom sa zrodila remíza a raz zvíťazil súper. Celkové skóre v prospech Slovenska je 46:18. Aj táto štatistika hovorí, kto je favorit zápasu.uviedol pre TASR slovenský obranca Mário Grman.Jedinú prehru s Kazachmi utrpeli Slováci v kvalifikačnej časti na ZOH 1998 v Nagane, keď im podľahli 3:4 po góloch Vlastimila Plavuchu, Branislava Jánoša a Petra Bondru. Pre slovenský výber pod vedením trénera Jána Šterbáka to znamenalo stopku v boji o prienik do hlavného turnaja.Tím Galyma Mambetalijeva zatiaľ získal v rižskej B-skupine v štyroch zápasoch dva body. Zdolal Nórsko 4:3 po nájazdoch a postupne prehral 1:5 s Českom, 0:5 so Švajčiarskom a 1:5 s Kanadou. Skóre majú Kazachovia pasívne 6:18.zdôraznil Grman.