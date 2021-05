SR proti Dánsku aj so Slafkovským či Bucom, bez potrestaného dua

Zostava SR proti Dánsku: Hudáček - Gernát, Kňažko, Bučko, Ďaloga, Jánošík, Grman, Ivan, Gachulinec - Lantoši, Hrivík, Cehlárik - Faško-Rudáš, Krištof, Studenič - Kelemen, Roman, Skalický - Liška, Buc, Slafkovský

Riga 29. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti nastúpia v sobotu od 19.15 proti Dánsku v bránke opäť s Júliusom Hudáčekom. Po prehre so Švajčiarskom 1:8 nastalo v zostave SR viacero zmien, dve z nich boli vynútené pre jednozápasové tresty obrancu Mislava Rosandiča a útočníka Kristiána Pospíšila.Namiesto Rosandiča nastúpi v prvom obrannom páre Samuel Kňažko, ktorý sa posunie z tretej defenzívnej dvojice. Tú bude s Adamom Jánošíkom tvoriť Mário Grman, ktorý nehral proti Švajčiarom. Do zostavy SR sa vráti aj Martin Bučko, ktorý v druhej obrannej dvojici vedľa Mareka Ďalogu nahradí Šimona Nemca.Z útokov zostal v pôvodnom zložení iba elitný, v ktorom sú Róbert Lantoši, Marek Hrivík a Peter Cehlárik. Proti Dánom nenastúpia okrem Pospíšila ani Adrián Holešinský a Jakub Sukeľ. Nahradia ich Martin Faško-Rudáš, Juraj Slafkovský a Dávid Buc, pre ktorého to bude prvý zápas na turnaji.V pozícii náhradníka brankára Júliusa Hudáčeka bude opäť Adam Húska.