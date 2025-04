SR proti Francúzom v retro štýle, Šatan: Chystáme aj prekvapenie

Bratislava 11. apríla (TASR) - Záverečný prípravný dvojzápas slovenskej hokejovej reprezentácie pred májovými MS vo Švédsku sa bude niesť v znamení retro štýlu. Dôvodom sú oslavy 100. výročia ME, ktoré sa v roku 1925 uskutočnili na Štrbskom Plese a v Starom Smokovci.



Podujatie, ktoré pred sto rokmi zorganizovali Vysoké Tatry, malo zásadný vplyv na rozvoj kanadského štýlu hokeja na Slovensku, pripomenul Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) na svojej oficiálnej stránke. Slováci si vo Zvolene zmerajú sily s Francúzskom. „Dvojzápas proti Francúzsku odejeme do retro štýlu. Pre fanúšikov chystáme aj jedno veľké prekvapenie, ktoré zverejníme v pravý čas. Verím, že budeme mať zostavu nabitú hráčmi, ktorí pocestujú na svetový šampionát do Švédska. Aj vďaka hokejovým legendám, ktoré do Zvolena pozývame pri tejto príležitosti, bude mať celé podujatie veľký cveng a bude dôstojnou spomienkou na výnimočnú udalosť v našej hokejovej histórii,“ uviedol generálny manažér SZĽH Miroslav Šatan. Detaily k tzv. Retro Classic zverejní zväz na tlačovej konferencii v pondelok 28. apríla.