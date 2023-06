SR proti Nemecku o najlepšiu osmičku ME, Suja: Majú obrovskú kvalitu

ME 2023 basketbalistiek - play off o štvrťfinále (Ľubľana/Slovin.):



utorok 20. júna:



18.00 h: Nemecko - SLOVENSKO



21.00 h: Srbsko - Veľká Británia

Ľubľana 19. júna (TASR) - Slovenskú ženskú basketbalovú reprezentáciu čaká po dni voľna na majstrovstvách Európy v Slovinsku zápas o postup medzi najlepšiu osmičku na turnaji. V utorok 20. júna o 18.00 h vyzvú Nemecko, druhý tím z C-skupiny. Po úspechu nad Tureckom chce tím trénera Juraja Suja uspieť aj proti ďalšiemu kvalitnému súperovi.Postupová eufória, ktorá priniesla pokračovanie v Ľubľane trvala krátko, hneď po úspešnom večernom stretnutí sa realizačný tím pustil do sledovania hry najbližšieho súpera Sloveniek.prezradila pre TASR pivotka Sabína Oroszová.Nemecko obsadilo v "céčku" druhé miesto, keď uspelo proti domácemu Slovinsku (66:62) a najtesnejším rozdielom zdolalo Veľkú Britániu (62:61). Nad jeho sily bolo jedine Francúzsko (50:58).zhodnotil reprezentačný tréner najbližšieho súpera Sloveniek.Nemecké družstvo je z pohľadu vekového priemeru v podstate identické ako slovenské, opäť je tu však mierna výšková prevaha. "" zamyslel sa Suja nad zápasovým plánom.Slovensko sa stretne s Nemeckom na ME po 13 rokoch, naposledy sa podarilo uspieť po výsledku 73:67. Pre reprezentačný výber je to šanca ôsmykrát sa na záverečnom turnaji prebojovať medzi najlepšiu osmičku. "povedala Orozsová.Pre zdolaného sa skončí účinkovanie na majstrovstvách Európy. Víťaz si naproti tomu zahrá vo štvrťfinále so Španielskom (22. júna) a má isté ďalšie stretnutia v hale Stožice, ktoré rozhodnú o prípadnej účasti na kvalifikačnom turnaji o účasť na olympijských hrách 2024 v Paríži. V priamom prenose odvysiela toto stretnutie televízia RTVS: Šport.