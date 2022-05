SR v piatok na MS proti Kazachstanu, Kollár: Nebude to povinná jazda

MS A-skupina MS:



piatok 20. mája, 19.20 SELČ



Kazachstan - SLOVENSKO /Ice Hall Aréna Helsinki/



predpokladaná zostava SR: Rybár - Čerešňák, Fehérváry, Nemec, Ivan, Grman, Rosandič, Jánošík - Tatar, Krištof, Pospíšil - Regenda, Minárik, Slafkovský - Lantoši, Roman, Liška - Takáč, Tamáši, Lunter - Sýkora

Helsinki 19. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti si po desiatich rokoch zopakujú súboj s Kazachstanom na MS. Naposledy sa obaja súperi stretli práve v Helsinkách, 9. mája v Hartwall Aréne zvíťazili Slováci 4:2 po góloch Dominika Graňáka, Libora Hudáčka a dvoch Tomáša Kopeckého. Zvíťaziť musia Slováci aj v piatok, len tak si udržia nádej na postup do štvrťfinále.Slovenskí reprezentanti sa s Kazachmi stretli deväťkrát, v siedmich dueloch triumfovali, v jednom sa zrodila remíza a raz zvíťazili hokejisti Kazachstanu. Celkové skóre v prospech Slovenska je 42:15. Z pohľadu slovenského fanúšika sa však na tohto súpera viaže zatiaľ jediná prehra s ním, keď v kvalifikačnej časti na ZOH v Nagane Slováci podľahli 3:4 po góloch Vlastimila Plavuchu, Branislava Jánoša a Petra Bondru. Pre slovenský výber pod vedením trénera Jána Šterbáka to znamenalo stopku v boji o prienik do hlavného turnaja.Zverenci Jurija Michailisa zatiaľ nezískali v helsinskej A-skupine v troch zápasoch ani bod, postupe prehrali 1:9 s Dánskom, 1:2 s Francúzskom a 2:3 so Švajčiarskom. Skóre majú vysoko pasívne 4:14.