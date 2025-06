SR začne proti Fínsku, skupinové boje ukončí so Švédskom

program Slovenska v základnej B-skupine olympijského hokejového turnaja v Miláne:



streda 11. februára 2026: SLOVENSKO – Fínsko (16.40, Santagiulia Arena)



piatok 13. februára 2026: SLOVENSKO – Taliansko (12.10, Rho Arena)



sobota 14. februára 2026: SLOVENSKO – Švédsko (12.10, Santagiulia Arena)



Bratislava 17. júna (TASR) - Slovenskí hokejisti odštartujú účinkovanie na olympijskom turnaji v Miláne v stredu 11. februára o 16.40 proti Fínsku. Druhý súboj na olympijskom ľade čaká Slovensko v piatok 13. februára, keď o 12.10 h nastúpia proti domácemu Taliansku. Účinkovanie v základnej B-skupine ukončí slovenský výber presne o 24 hodín neskôr súbojom so Švédskom. Informáciu zverejnil Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) na svojej oficiálnej stránke.Slováci si proti „Suomi“ zahrajú v hlavnej milánskej hale pre takmer 14-tisíc divákov Santagiulia Arena. V rovnaký deň je na programe ešte jeden duel, tiež v B-skupine na seba narazia od 21.10 h výbery Švédska a Talianska. Úradujúci bronzoví medailisti sa o dva dni neskôr predstavia v roli favorita proti usporiadateľskej krajiny v menšej hale Rho Arena pre 5700 divákov. Proti Švédom nastúpia opäť v hlavnej hale. Šláger B-skupiny a severské derby medzi Fínskom a Švédskom sa bude hrať v piatok 13. februára o 12.10.Čechov čaká prvý duel vo štvrtok 12. februára o 16.40 h proti Kanade. Výber trénera Radima Rulíka nastúpi v druhom stretnutí 13. februára v rovnakom čase proti Francúzsku a svoj posledný zápas v A-skupine odohrajú v nedeľu 15. februára od 12.10 proti Švajčiarskupovedal Rulík podľa oficiálneho webu Českého zväzu ľadového hokeja (ČSLH). V „áčku“ bude pútať pozornosť aj duel Kanady so Švajčiarskom (13. februára o 21.10).Víťazi troch základných skupín a jeden najlepší tím z 2. miest postúpia automaticky do štvrťfinále, na ďalších čaká v utorok 17. februára kvalifikácia o postup medzi najlepšiu osmičku. Zápasy sa budú hrať o 12.10 h, 16.40 a 21.10 h, pričom v poludňajšom čase sa uskutočnia stretnutia v oboch arénach.Štvrťfinále v stredu 18. februára má úvodné časy vhadzovaní o 12.10, 14.10, 16.40 a 21.10 h. Semifinále je na programe v piatok 20. februára o 16.40 a 21.10, súboj o bronz o deň neskôr o 20.40. Finále sa uskutoční v nedeľu 22. februára od 14.10 h.