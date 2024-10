SR21 zdolala v príprave Grékov 2:1, rozhodol z penalty Javorček

prípravný zápas hráčov do 21 rokov /Štadión pod Zoborom, Nitra/:



Slovensko - Grécko 2:1 (0:0)



Góly: 56. Gajdoš, 89. Javorček (11 m) - 84. Kostoulas. ČK: 90.+2 Spáčil (SR) po druhej ŽK. Rozhodcovia: Berke (Maď.) - Zemko, Juhos (obaja SR), ŽK: Kaprálik, Šviderský (obaja SR), 703 divákov



Slovensko: Belko - Kopásek, Javorček, Kóša, Selecký (59. Šikula) - M. Sauer (59. Šviderský), Nebyla, Gajdoš (77. Veselovský) - Kaprálik (77. Spáčil), Jambor (59. Griger), Marcelli (59. L. Sauer)



Grécko: Balomenos (46. Grammatiakis, 77. Angelopoulos) - Koutsogoulas (46. Tasiouras), Konstantopoulos (77. Panagiotou), Kostis, Apostolopoulos (46. Kitsos) - Darelas (46. Apostolakis, 77. Kaloskamis), Mouzakitis (62. Metaxas), Kourfalidis (46. Bakoulas) - Niarchos (46. Kostoulas), Zouglis (62. Belevonis), Koutsias (46. Tzimas)

hlasy po zápase /zdroj TASR/:



Jaroslav Kentoš, tréner SR21: "Veľmi kvalitný zápas z oboch strán. Myslím si, že na našej aj na gréckej strane sme videli veľmi dobré výkony. Môžem povedať, že ofenzívy predčili defenzívy. My sme pustili Grékov do dvoch či troch šancí. My sme si ich dokázali vypracovať tiež. Trochu nám pokrivkávala predfinálna a finálna fáza, najmä v prvom polčase."



Artur Gajdoš, stredopoliar SR21 a autor gólu: "Bolo to celkom vyrovnané so šťastným koncom pre nás. Prvý polčas sme neboli úplne silní na lopte, bolo tam veľa nepresností z našej strany. Mali sme dobré náznaky, ale predfinálna fáza nám nefungovala. V druhom polčase súper diktoval hru a my sme mali dobré protiútoky. Tak sa nám podarilo aj skórovať a na konci sme to strhli na našu stranu, preto sme spokojní."



Ľubomír Belko, brankár a kapitán SR21: "Úvod zápasu bol z môjho pohľadu fajn, vypracovali sme si nejaké náznaky šancí. Vedeli sme, že Gréci budú vyrážať do brejkov, čo sme si v prvom polčase ustrážili. Naopak, v závere sme dali brvno a mohli sme ísť do šatne s náskokom. Nevychádzajú nám vstupy do druhých polčasov, často si súper vypracuje príležitosť. Škoda gólu na 1:1, ale ukázala sa tímová práca a silný kolektív. Vieme hrať do konca a zápas sme penaltou rozhodli."

Nitra 11. októbra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov zaznamenali v príprave na budúcoročný domáci európsky šampionát tretie víťazstvo za sebou. Na štadióne v Nitre zdolali Grécko 2:1. Rozhodujúci presný zásah zaznamenal v 89. minúte z pokutového kopu obranca Dominik Javorček. Už o štyri dni čaká "sokolíkov" v Dunajskej Strede duel s Walesom (18.00 h).Slováci nadviazali na úspešný septembrový asociačný termín, v ktorom deklasovali Bielorusko (6:1) a zdolali aj Maďarsko (2:1). V tomto kalendárnom roku si v novembri ešte zmerajú sily s Holandskom (14. novembra) a Portugalskom (18. novembra). V decembri sa dozvedia mená súperov, s ktorými sa stretnú na ME.Slováci v úvodných minútach hrozili najmä cez pravé krídlo, na ktorom bol aktívny Kaprálik. Ten viackrát v úvodnej štvrťhodine preveril rýchlosť gréckej obrany, no k priamemu ohrozeniu bránky to neviedlo. Domácim chýbala vo finálnej fáze väčšia kreativita, z čoho ťažil prehustený defenzívny blok Grékov. Po polhodine hry bol prvýkrát v permanencii domáci brankár Belko, ktorý vytesnil nad brvno strelu Koutsiasa. V závere prvého dejstva sa v šestnástke dostal do dobrej pozície Mário Sauer, ale jeho strelu v malom vápne zblokoval brániaci hráč na rohový kop. Následne bol blízko ku gólu Nebyla, ktorého teč skončil na brvne.Hostia po prestávke urobili hneď sedem zmien, zatiaľ čo domáci kouč Kentoš zostal verný základnej jedenástke. V 56. minúte sa prvýkrát menilo skóre, keď dravý prienik stredom predviedol Kaprálik, po jeho aktivite sa lopta odrazila k Marcellimu, ktorý si položil brankára a pred tutovku postavil Gajdoša - 1:0. Slovákov podržal v 74. minúte Belko, ktorý zlikvidoval na čiare hlavičku Tzimasa. Slováci nevyužili príležitosti odskočiť na rozdiel dvoch gólov a v 84. minúte prišli o vedenie, keď Belka preloboval Kostoulas. Domáci však nevzdali boj o tretie víťazstvo za sebou a v závere šikovne vybojoval pokutový kop Nebyla. Loptu si na biely bod postavil Javorček a rozhodol o výhre Slovákov.