Šramková a Kovalík sa stali Tenistami roka 2024

Výsledky ankety Tenista roka 2024:



muži: 1. Jozef Kovalík, 2. Lukáš Klein, 3. Miloš Karol



ženy: 1. Rebecca Šramková, 2. Anna Karolína Schmiedlová, 3. Renáta Jamrichová



juniori: 1. Leon Sloboda, 2. Jakub Medveď, 3. Filip Dráb



juniorky: 1. Renáta Jamrichová, 2. Mia Pohánková, 3. Kali Šupová



talent do 15 rokov: 1. Laura Masaryková, 2. Kali Šupová, 3. Max Lörinčík



tím roka: 1. BJKC Slovensko, 2. DC tím Slovensko, 3. tím chlapcov SR do 12 rokov

Prehľad víťazov ankety STZ Tenista roka:



1994: Karol Kučera, Karina Habšudová



1995: Karol Kučera, Karina Habšudová



1996: Karol Kučera, Karina Habšudová



1997: Karol Kučera, Karina Habšudová



1998: Karol Kučera, Henrieta Nagyová



1999: Karol Kučera, Henrieta Nagyová



2000: Dominik Hrbatý, Henrieta Nagyová



2001: Dominik Hrbatý, Henrieta Nagyová



2002: Dominik Hrbatý, Daniela Hantuchová



2003: Karol Kučera, Daniela Hantuchová



2004: Dominik Hrbatý, Daniela Hantuchová



2005: Dominik Hrbatý, Daniela Hantuchová



2006: Dominik Hrbatý, Daniela Hantuchová



2007: Dominik Hrbatý, Daniela Hantuchová



2008: Filip Polášek, Dominika Cibulková



2009: Michal Mertiňák, Dominika Cibulková



2010: Lukáš Lacko, Daniela Hantuchová



2011: Martin Kližan, Dominika Cibulková



2012: Martin Kližan, Dominika Cibulková



2013: Lukáš Lacko, Dominika Cibulková



2014: Martin Kližan, Dominika Cibulková



2015: Martin Kližan, Anna Karolína Schmiedlová



2016: Martin Kližan, Dominika Cibulková



2017: Norbert Gombos, Magdaléna Rybáriková



2018: Martin Kližan, Dominika Cibulková



2019: Filip Polášek, Viktória Kužmová



2020: Norbert Gombos, Anna Karolína Schmiedlová



2021: Filip Polášek, Anna Karolína Schmiedlová



2022: Alex Molčan, Anna Karolína Schmiedlová



2023: Alex Molčan, Anna Karolína Schmiedlová



2024: Jozef Kovalík, Rebecca Šramková

Bratislava 11. decembra (TASR) - Rebeccu Šramkovú a Jozefa Kovalíka vyhlásili v stredu večer v bratislavskom NTC za slovenských Tenistov roka 2024. Obaja získali toto ocenenie prvýkrát. Šramková zvíťazila v tradičnej ankete Slovenského tenisového zväzu (STZ) pred Annou Karolínou Schmiedlovou, ktorá skončila vo dvojhre štvrtá na OH v Paríži, a Renátou Jamrichovou. Kovalík triumfoval pred Lukášom Kleinom a Milošom Karolom.Titul Juniorka roka patrí Jamrichovej, šampiónke v juniorskej dvojhre na grandslamových turnajoch Australian Open a Wimbledon i víťazke štvorhry na Roland Garros. Juniorom roka sa stal Leon Sloboda, cenu pre Talent do 15 rokov si odniesla Laura Masaryková. Najlepším tímom je družstvo Slovenska v Pohári Billie-Jean Kingovej, ktoré sa pod vedením kapitána Mateja Liptáka prebojovalo na finálovom turnaji v Malage až do finále. Schmiedlová získala vďaka úspešnému vystúpeniu na parížskej olympiáde ocenenie za mimoriadny úspech v roku 2024. Do ankety svojimi hlasmi prispeli funkcionári, členovia Siene slávy, tréneri a novinári.Šramková získala v uplynulej sezóne v thajskom Hua Hin prvý titul na okruhu WTA. Na podujatiach v tuniskom Monastire a čínskom Ťiang-si postúpila do finále. Vďaka úspešnej druhej polovici sezóny sa prepracovala do elitnej svetovej päťdesiatky, v rebríčku WTA momentálne figuruje na 46. mieste. Skvelú formu potvrdila aj na finálovom turnaji Pohára Billie-Jean Kingovej, na ktorom v pozícii tímovej jednotky vyhrala tri zo štyroch dvojhier.Kovalík v roku 2024 vyhral v singli challengerové turnaje v Zadare, Splite a Karlsruhe, na Bratislava Open postúpil do semifinále. Na Roland Garros sa po triumfe nad Rusom Karenom Chačanovom dostal do 3. kola. Bol členom daviscupového tímu, ktorý po víťazstve 4:0 v Srbsku postúpil do skupinovej fázy finálového turnaja.uviedol Kovalík prostredníctvom videa.Do Siene slávy slávnostne uviedli čestného prezidenta Slovenského tenisového zväzu Tibora Macka a Danielu Hantuchovú. Bývalá svetová päťka bola v roku 2002 členkou víťazného slovenského družstva v Pohári federácie. Je držiteľkou kompletnej grandslamovej zbierky titulov v mixe. Vo dvojhre dosiahla na podujatiach veľkej štvorky najväčší úspech v roku 2008 na Australian Open, kde postúpila do semifinále. V rokoch 2007 a 2002 vyhrala prestížny turnaj WTA v kalifornskom Indian Wells.Hantuchová pri uvedení do Siene slávy neskrývala veľké emócie.