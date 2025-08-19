< sekcia Šport
Šramková je vo štvrťfinále štvorhry v Monterrey, vyradila Mihalíkovú
Autor TASR
Monterrey 19. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková spoločne s Češkou Lindou Noskovou postúpili do štvrťfinále štvorhry na turnaji WTA v mexickom Monterrey. V úvodnom kole zdolali slovensko-mexické duo Tereza Mihalíková, Giuliana Olmosová 6:4, 2:6, 10:6. V ďalšom kole narazia na úspešnejšiu z dvojíc Gabriela Dabrowská, Erin Routliffeová (Kan./N.Zél.-1) - Irina Chromačevová, Kamilla Rachimovová (Rus.).
štvorhra - 1. kolo:
Rebecca ŠRAMKOVÁ, Linda Nosková (SR/ČR) - Tereza MIHALÍKOVÁ, Giuliana Olmosová (SR/Mex.) 6:4, 2:6, 10:6
