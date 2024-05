Šramková na Roland Garros prehrala v 1. kole dvojhry s Anisimovovou

ženy - dvojhra - 1. kolo:



Amanda Anisimovová (USA) - Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 7:6 (6), 6:4

Paríž 26. mája (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková neuspela v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Na parížskej antuke prehrala v pozícii kvalifikantky s Američankou Amandou Anisimovovou 6:7 (6), 4:6. V tajbrejku nevyužila setbal.Šramková v úvode zápasu stratila podanie a prehrávala 1:4. V ďalších minútach vďaka zlepšenej hre vyrovnala na 4:4 a vynútila si tajbrejk, v ktorom mala za stavu 6:5 k dispozícii setbal. Anisimovová však následne získala tri body za sebou a úvodné dejstvo sa stalo jej korisťou. Američanka mala navrch v dlhších výmenách, jej údery mali ideálnu dĺžku.V druhom sete sa vďaka rýchlemu brejku ujala vedenia 4:2. Šramková síce vyrovnala na 4:4, no v deviatom geme ju Anisimovová vďaka sérii kvalitných returnov opäť brejkla a duel už dotiahla do víťazného konca. Šramková tak rovnako ako v roku 2022 pri premiére v hlavnej súťaži stroskotala v Paríži na úvodnej prekážke. Tohtoročná antuková sezóna však bola pre ňu najúspešnejšia v kariére. Na 1000-ke v Ríme postúpila z kvalifikácie až do osemfinále a premiérovo sa dostala do elitnej svetovej stovky.