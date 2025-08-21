Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Šramková nastúpi v 1. kole dvojhry na US Open proti Liovej

Slovenská tenistka Rebecca Šramková v utorok 17. júna 2025. Foto: TASR/AP

Pre slovenskú jednotku pôjde o premiéru v hlavnej súťaži v New Yorku, štyrikrát neprešla cez kvalifikáciu.

Autor TASR
,aktualizované 
New York 21. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková nastúpi v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji US Open proti domácej Američanke Ann Liovej. Rozhodol o tom štvrtkový žreb. Pre slovenskú jednotku pôjde o premiéru v hlavnej súťaži v New Yorku, štyrikrát neprešla cez kvalifikáciu.

Šramková má s Liovou nepriaznivú bilanciu 0:1, vlani s ňou prehrala v dvoch setoch na antuke vo švédskom Bastade. V prípade postupu do 2. kola US Open ju čaká víťazka duelu medzi šestnástou nasadenou Belindou Benčičovou, Švajčiarkou so slovenskými koreňmi a úspešnou kvalifikantkou. Šramková bude vo Flushing Meadows jediným slovenským želiezkom v singli, Lukáš Klein s Viktóriou Hrunčákovou stroskotali hneď v úvodnom kole kvalifikácie.
