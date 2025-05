Šramková nastúpi v 1. kole proti obhajkyni titulu Swiatekovej

Paríž 22. mája (TAS) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková nastúpi v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros proti piatej nasadenej obhajkyni titulu Poľke Ige Swiatekovej. Rozhodol o tom štvrtkový žreb, ktorého aktérom bol futbalista Ousmane Dembele z Paríža St. Germain.



Šramková má s bývalou svetovou jednotkou nepriaznivú bilanciu 0:2. V januári prehrala so štvornásobnou šampiónkou Roland Garros hladko v dvoch setoch v 2. kole Australian Open. Pre Slovenku to bude tretia účasť v hlavnej súťaži na antukovom vrchole sezóny. V rokoch 2024 i 2022 vypadla v 1. kole. Šancu zahrať si v hlavnom „pavúku" má zo Slovákov ešte Lukáš Klein, ktorý vo štvrtok postúpil do finále kvalifikácie.