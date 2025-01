Šramková nastúpi v 2. kole dvojhry proti Swiatekovej

ženy - dvojhra - 1. kolo:



Cori Gauffová (USA-3) - Sofia Keninová (USA) 6:3, 6:3,

Jodie Anna Burrageová (V. Brit.) - Leolia Jeanjeanová (Fr.) 6:2, 6:4,

Ľudmila Samsonovová (Rus.-25) - Kamilla Rachimovová (Rus.) 6:2, 6:4,

Olga Danilovičová (Srb.) - Arantxa Rusová (hol.) 6:4, 6:4,

Diana Šnajderová (Rus.-12) - Elisabetta Cocciarettová (Tal.) 7:6 (4), 6:4,

Talia Gibsonová (Austr.) - Zeynep Sonmezová (Tur.) 3:6, 7:6 (5), 6:1,

Mojuka Učijimová (Jap.) - Magda Linetteová (Poľ.) 4:6, 6:2, 7:6 (8),

Magdalena Frechová (Poľ.-23) - Polina Kudermetovová (Rus.) 6:4, 6:4,

Ajla Tomljanovičová (Austr.) - Ashlyn Kruegerová (USA) 6:4, 4:6, 6:4,

Jelina Svitolinová (Ukr.-28) - Sorana Cirsteová (Rum.) 6:4, 6:4,

Laura Siegemundová (Nem.) - Hailey Baptisteová (USA) 4:6, 7:5, 6:4

Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) - Katie Volynetsová (USA) 3:6, 6:2, 6:2,

Iga Swiateková (Poľ.-2) - Kateřina Sinieková (ČR) 6:3, 6:4



Melbourne 13. januára (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková postúpila do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. V úvodnom kole zdolala Američanku Katie Volynetsovú 3:6, 6:2, 6:2. Jej ďalšou súperkou bude druhá nasadená Poľka Iga Swiateková, ktorá si poradila a Češkou Kateřinou Siniakovou 6:3, 6:4.Šramková sa prvýkrát v kariére prebojovala do 2. kola na niektorom z podujatí veľkej štvorky. Zverenke trénera Milana Martinca nevyšiel úvod zápasu s Volynetsovou, v druhom geme stratila podanie a Američanka si vybudovala náskok 3:0. Šramková síce následne znížila na 2:3, no záver setu patril Volynetsovej. Druhé dejstvo bolo v réžii Slovenky, ktorá od stavu 2:2 získala štyri gemy za sebou.Na začiatku tretieho dejstva síce prišla o podanie, hneď vzápätí však kontrovala rebrejkom, vo štvrtom geme opäť zobrala Volynetosvej servis a po potvrdení brejku odskočila súperke na 4:1. V ôsmom geme premenila v poradí druhý mečbal a zaznamenala prvé víťazstvo v novej sezóne.uviedla pre STVR Šramková, ktorá sa vlani vďaka úspešnej druhej polovici sezóny dostala prvýkrát medzi elitnú svetovú päťdesiatku. Momentálne jej v rebríčku WTA patrí 49. miesto.So Swiatekovou sa vo vzájomnom zápase ešte nestretla. Poľka v oboch setoch duelu so Siniakovou prišla o výhodu brejku, no v koncovkách dejstiev slávila úspech.uviedla päťnásobná grandslamová šampiónka v pozápasovom interview.Americká tenistka Cori Gauffová postúpila do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbournee. Nasadená trojka zdolala v úvodnom kole svoju krajanku a šampiónku z roku 2020 Sofiu Keninovú 6:3, 6:3.V tomto roku ešte neokúsila chuť prehry, začiatkom januára priviedla americký tím k triumfu na United Cupe.uviedla Gauffová v pozápasovom interview.