Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 25. február 2026Meniny má Frederik a Frederika
< sekcia Šport

Šramková nestačila v 1. kole turnaja WTA v Austine na Jüan Jüe

.
Na snímke sklamaná slovenská tenistka Rebecca Šramková. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Šramková sa podľa pôvodného žrebu mala stretnúť s nasadenou jednotkou Jessicou Pegulovou. Američanka sa však z turnaja na poslednú chvíľu odhlásila.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Austin 25. februára (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková ukončila svoje pôsobenie na turnaji WTA v americkom Austine v 1. kole. Nad jej sily bola Číňanka Jüan Jüe, ktorá zvíťazila 4:6, 7:5, 6:1.

Šramková sa podľa pôvodného žrebu mala stretnúť s nasadenou jednotkou Jessicou Pegulovou. Američanka sa však z turnaja na poslednú chvíľu odhlásila a nahradila ju Číňanka ako lucky loser.



dvojhra - 1. kolo:

Jüan Jüe (Čína) - Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 4:6, 7:5, 6:1
.

Neprehliadnite

ZOH 2026

VIDEO: Takto hodnotí olympiádu vedenie slovenského športu

Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja

HRABKO: Ak bude Sulík kandidovať za inú stranu, SaS príde o voličov