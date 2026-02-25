< sekcia Šport
Šramková nestačila v 1. kole turnaja WTA v Austine na Jüan Jüe
Šramková sa podľa pôvodného žrebu mala stretnúť s nasadenou jednotkou Jessicou Pegulovou. Američanka sa však z turnaja na poslednú chvíľu odhlásila.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Austin 25. februára (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková ukončila svoje pôsobenie na turnaji WTA v americkom Austine v 1. kole. Nad jej sily bola Číňanka Jüan Jüe, ktorá zvíťazila 4:6, 7:5, 6:1.
Šramková sa podľa pôvodného žrebu mala stretnúť s nasadenou jednotkou Jessicou Pegulovou. Američanka sa však z turnaja na poslednú chvíľu odhlásila a nahradila ju Číňanka ako lucky loser.
Šramková sa podľa pôvodného žrebu mala stretnúť s nasadenou jednotkou Jessicou Pegulovou. Američanka sa však z turnaja na poslednú chvíľu odhlásila a nahradila ju Číňanka ako lucky loser.
dvojhra - 1. kolo:
Jüan Jüe (Čína) - Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 4:6, 7:5, 6:1
Jüan Jüe (Čína) - Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 4:6, 7:5, 6:1