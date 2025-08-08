< sekcia Šport
Šramková otočila duel s Dolehideovou,postúpila do 2. kola v Cincinnati
V piatkovom zápase 1. kola zdolala domácu Caroline Dolehideovú v troch setoch 1:6, 6:4 a 7:6 (1). Zápas trval dve hodiny a 47 minút.
Autor TASR
Cincinnati 8. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková sa prebojovala do 2. kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v americkom Cincinnati. V piatkovom zápase 1. kola zdolala domácu Caroline Dolehideovú v troch setoch 1:6, 6:4 a 7:6 (1). Zápas trval dve hodiny a 47 minút. Šramkovú čaká v 2. kole 31. nasadená Poľka Magda Linettová.
dvojhra - 1. kolo:
Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) - Caroline Dolehideová (USA) 1:6, 6:4, 7:6 (1)
Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) - Caroline Dolehideová (USA) 1:6, 6:4, 7:6 (1)