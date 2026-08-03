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Šramková postúpila do 2. kola turnaja WTA v Toronte
V úvodnom kole si poradila s ďalšou úspešnou kvalifikantkou Annou Blinkovovou z Ruska za 79 minút 6:3, 6:3.
Autor TASR
Toronto 3. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková postúpila do 2. kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v kanadskom Toronte. V úvodnom kole si poradila s ďalšou úspešnou kvalifikantkou Annou Blinkovovou z Ruska za 79 minút 6:3, 6:3. Šramková nastúpi v 2. kole proti ďalšej Ruske, pätnástej nasadenej Diane Šnajderovej.
dvojhra - 1. kolo:
Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) - Anna Blinkovová (Rus.) 6:3, 6:3
Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) - Anna Blinkovová (Rus.) 6:3, 6:3