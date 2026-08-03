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Šramková postúpila do 2. kola turnaja WTA v Toronte

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Na snímke slovenská tenistka Rebecca Šramková. Foto: TASR - Martin Baumann

V úvodnom kole si poradila s ďalšou úspešnou kvalifikantkou Annou Blinkovovou z Ruska za 79 minút 6:3, 6:3.

Autor TASR
Toronto 3. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková postúpila do 2. kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v kanadskom Toronte. V úvodnom kole si poradila s ďalšou úspešnou kvalifikantkou Annou Blinkovovou z Ruska za 79 minút 6:3, 6:3. Šramková nastúpi v 2. kole proti ďalšej Ruske, pätnástej nasadenej Diane Šnajderovej.



dvojhra - 1. kolo:

Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) - Anna Blinkovová (Rus.) 6:3, 6:3
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