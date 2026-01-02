Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 2. január 2026Meniny má Alexandra a Karina
< sekcia Šport

Šramková postúpila do finále kvalifikácie v Brisbane

.
Na snímke slovenská tenistka Rebecca Šramková. Foto: TASR - Pavel Neubauer

O postup do hlavnej súťaže zabojuje v noci na sobotu proti nasadenej osmičke Kamille Rachimovovej z Uzbekistanu.

Autor TASR
Brisbane 2. januára (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková postúpila do finále kvalifikácie na turnaji WTA v austrálskom Brisbane. V semifinále v pozícii nasadenej trojky zdolala domácu držiteľku voľnej karty Lizette Cabrerovú 6:4, 6:2. O postup do hlavnej súťaže zabojuje v noci na sobotu proti nasadenej osmičke Kamille Rachimovovej z Uzbekistanu.
.

Neprehliadnite

ONLINE: ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK PRAJEME! Vkročili sme do roku 2026

CELÉ ZNENIE: Novoročný príhovor prezidenta SR Petra Pellegriniho

Ľudia v Európe vítali nový rok. Kde bol najväčší ohňostroj?

CELÉ ZNENIE: Novoročný príhovor predsedu vlády SR Roberta Fica