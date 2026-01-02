< sekcia Šport
Šramková postúpila do finále kvalifikácie v Brisbane
O postup do hlavnej súťaže zabojuje v noci na sobotu proti nasadenej osmičke Kamille Rachimovovej z Uzbekistanu.
Autor TASR
Brisbane 2. januára (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková postúpila do finále kvalifikácie na turnaji WTA v austrálskom Brisbane. V semifinále v pozícii nasadenej trojky zdolala domácu držiteľku voľnej karty Lizette Cabrerovú 6:4, 6:2. O postup do hlavnej súťaže zabojuje v noci na sobotu proti nasadenej osmičke Kamille Rachimovovej z Uzbekistanu.