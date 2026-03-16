< sekcia Šport
Šramková postúpila do finále kvalifikácie na turnaji WTA v Miami
V dueli o postup do hlavnej súťaže nastúpi proti ďalšej ruskej hráčke a nasadenej päťke Anastasiji Zacharovovej.
Autor TASR
Miami 16. marca (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková postúpila do finálového 2. kola kvalifikácie na turnaji WTA v Miami. V úvodnom kole zvíťazila v pozícii nasadenej dvadsaťdvojky nad Ruskou Erikou Andrejevovou 6:4, 6:2. V dueli o postup do hlavnej súťaže nastúpi proti ďalšej ruskej hráčke a nasadenej päťke Anastasiji Zacharovovej.