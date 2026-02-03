< sekcia Šport
Šramková postúpila do osemfinále turnaja WTA v Ostrave
Autor TASR
Ostrava 3. februára (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková postúpila do osemfinále dvojhry na podujatí WTA 250 v Ostrave. V utorkovom dueli 1. kola si v pozícii nasadenej štvorky poradila s domácou hráčkou Vendulou Valdmannovou 6:2, 6:3.
dvojhra - 1. kolo:
Rebecca Šramková (SR-4) - Vendula Valdmannová (ČR) 6:2, 6:3
