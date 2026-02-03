Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 3. február 2026Meniny má Blažej
< sekcia Šport

Šramková postúpila do osemfinále turnaja WTA v Ostrave

.
Na snímke slovenská tenistka Rebecca Šramková. Foto: TASR - Pavel Neubauer

V utorkovom dueli 1. kola si v pozícii nasadenej štvorky poradila s domácou hráčkou Vendulou Valdmannovou 6:2, 6:3.

Autor TASR
Ostrava 3. februára (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková postúpila do osemfinále dvojhry na podujatí WTA 250 v Ostrave. V utorkovom dueli 1. kola si v pozícii nasadenej štvorky poradila s domácou hráčkou Vendulou Valdmannovou 6:2, 6:3.



dvojhra - 1. kolo:

Rebecca Šramková (SR-4) - Vendula Valdmannová (ČR) 6:2, 6:3
.

Neprehliadnite

Slovenských lyžiarov vo Švajčiarsku zasypala lavína, jeden zomrel

Zraz hokejistov pred ZOH26 bez Hlavaja, Gernáta a Ružičku, cieľ Top8

KYSEĽ: Univerzitný hokej chceme zlepšovať, Česi sú Amerikou v prášku

JUROVÝCH: Na prevenciu chodí oveľa viac detí ako dospelých poistencov