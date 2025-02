Šramková postúpila do štvrťfinále turnaja WTA v Meride

dvojhra - 2. kolo:



Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) - Beatriz Haddadová Maiová (Braz.) 7:6 (8), 6:3



Merida 28. februára (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková sa prebojovala už do štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA v mexickej Meride. V 2. kole vyradila tretiu nasadenú Brazílčanku Beatriz Haddadovú Maiovú 7:6 (8), 6:3. V dueli o postup do semifinále nastúpi v piatok proti kolumbijskej kvalifikantke Emiliane Arangovej.V úvodnom sete zápasu medzi Šramkovou a Haddadovou Maiovou to bol tuhý boj o každý gem. Slovenka za stavu 3:3 prišla o servis. no následne otočila na 5:4 a o osude setu napokon rozhodol tajbrejk. V ňom premenila Šramková za stavu 9:8 v poradí tretí setbal. V druhom dejstve bol kľúčový siedmy gem, v ktorom zverenka trénera Milana Martinca prelomiia podanie Haddadovej Maiovej, hoci Brazílčanka viedla 40:0. V onlajn vydaní svetového rebríčka WTA figuruje Šramková na 37. mieste, čo je jej nové kariérové maximum.