< sekcia Šport
Šramková postúpila do štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA 500
Dvadsaťosemročná Slovenka figuruje aj v súťaži deblistiek, po boku Češky Lindy Noskovej si zahrá takisto vo štvrťfinále.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Monterrey 21. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková sa prebojovala do štvrťfinále turnaja WTA 500 v mexickom Monterrey. Najvyššie postavená slovenská hráčka svetového rebríčka si v 2. kole poradila so siedmou nasadenou Kanaďankou Leylah Fernandezovou v troch setoch 2:6, 6:3, 6:2. Šramková sa stretne v súboji o postup medzi štyri najlepšie hráčky s nenasadenou Američankou Alyciou Parksovou.
Dvadsaťosemročná Slovenka figuruje aj v súťaži deblistiek, po boku Češky Lindy Noskovej si zahrá takisto vo štvrťfinále. V úvodnom kole vyradili Slovenku Terezu Mihalíkovú a domácu Giulianu Olmosovú, v ďalšom ich čaká najvyššie nasadená dvojica Gabriela Dabrowská z Kanady a Novozélanďanka Erin Routliffeová.
Dvadsaťosemročná Slovenka figuruje aj v súťaži deblistiek, po boku Češky Lindy Noskovej si zahrá takisto vo štvrťfinále. V úvodnom kole vyradili Slovenku Terezu Mihalíkovú a domácu Giulianu Olmosovú, v ďalšom ich čaká najvyššie nasadená dvojica Gabriela Dabrowská z Kanady a Novozélanďanka Erin Routliffeová.
dvojhra - 2. kolo:
Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) - Leylah Fernandezová (Kan.) 2:6, 6:3, 6:2
Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) - Leylah Fernandezová (Kan.) 2:6, 6:3, 6:2