Šramková postúpila už do osemfinále dvojhry na turnaji WTA v Ríme

ženy - dvojhra - 3. kolo:



Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) - Sofia Keninová (USA) 6:4, 4:6, 6:4, Arina Sobolenková (Biel.-2) - Dajana Jastremská (Ukr.-32) 6:4, 6:2, Maria Sakkariová (Gréc.-5) - Anhelina Kalininová (Ukr.-30) 7:6 (4), 6:0, Irina-Camelia Beguová (Rum.) - Elise Mertensová (Belg.-27) 6:2, 6:0

Rím 12. mája (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková sa prebojovala už do osemfinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v Ríme. V 3. kole zdolala v pozícii kvalifikantky Američanku Sofiu Keninovú po trojsetovej bitke 6:4, 4:6, 6:4. V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi proti víťazke súboja medzi deviatou nasadenou Lotyškou Jelenou Ostapenkovou a Španielkou Sarou Sorribesovou Tormovou.Šramková prehrávala v úvode stretnutia s Keninovou 0:3, v ďalších minútach však získala päť gemov za sebou a prvý set sa stal jej korisťou. Slovenka dokázala šampiónku Australian Open z roku 2021 pretlačiť v dlhých výmenách od základnej čiary a robila menej nevynútených chýb. V druhom dejstve si vybudovala náskok 4:2, no Keninová potom pridala na agresivite a šnúrou štyroch gemov si vynútila rozhodujúce dejstvo. V ňom viedla 3:1, Šramková však vyrovnala na 3:3 a v koncovke slávila úspech.Zverenka trénera Milana Martinca vyhrala na antuke vo Foro Italico vrátane kvalifikácie už päť zápasov. Po skončení turnaja bude prvýkrát v kariére figurovať v elitnej svetovej stovke, v onlajn vydaní rebríčka WTA jej patrí 87. miesto. Turnaj v Ríme je pre Šramkovú súčasťou prípravy na grandslamový Roland Garros.