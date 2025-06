SKVELÝ ÚSPECH: Šramková postúpila už do semifinále v Nottinghame

dvojhra - štvrťfinále:



Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) - Linda Nosková (ČR-7) 3:6, 6:4, 6:4



Nottingham 20. júna (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková sa prebojovala už do semifinále dvojhry na trávnatom turnaji WTA 250 v Nottinghame. Vo štvrťfinále vyradila siedmu nasadenú Češku Lindu Noskovú 3:6, 6:4, 6:4. V dueli o postup do tretieho finále na WTA Tour nastúpi v sobotu proti Američanke McCartney Kesslerovej.Nosková mala v prvom sete duelu so Šramkovou navrch, keď dvakrát prelomila podanie súperky. V druhom dejstve slovenská jednotky Noskovú brejkla za stavu 2:2 O osude tretieho setu rozhodol Tildenov gem, v ktorom Šramková aj vďaka dvom víťazným returnom zobrala Noskovej servis. Turnaj v Nottinghame je pre Šramkovú súčasť prípravy na grandslamový Wimbledon.