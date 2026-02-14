Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 14. február 2026Meniny má Valentín
< sekcia Šport

Šramková postúpila v Dubaji do hlavnej súťaže

.
Na archívnej snímke ocenená Tenistka roka Rebecca Šramková počas odovzdávania ocenení Tenista roka 2025. Foto: TASR - Jakub Kotian

V prvom kole by mali nastúpiť proti mexicko-americkej dvojici Giuliana Olmosová a Jessica Pegulová.

Autor TASR
Dubaj 14. februára (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková sa predstaví na turnaji WTA 1000 v Dubaji v hlavnej súťaži. Vo finále kvalifikácie zvíťazila nad najvyššie nasadenou Američankou Hailey Baptisteovou 6:3 a 7:5.

Na podujatí v Spojených arabských emirátoch si zahrá aj jej krajanka Tereza Mihalíková, spolu s Britkou Oliviou Nichollsovou sa predstavia vo štvorhre. V prvom kole by mali nastúpiť proti mexicko-americkej dvojici Giuliana Olmosová a Jessica Pegulová.
.

Neprehliadnite

SLOVÁCI OPÄŤ VÍŤAZNE: Taliansko zdolali 3:2, majú plný počet bodov

Macron vyzval na nastavenie pravidiel spolužitia s Ruskom

ONLINE ZOH 2026: Druhý zápas SR: Taliansko - Slovensko

SCHOVÁVAL SA 16 ROKOV: Zatkli Slováka, ktorý prišiel na zápas s Fínmi