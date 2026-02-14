< sekcia Šport
Šramková postúpila v Dubaji do hlavnej súťaže
V prvom kole by mali nastúpiť proti mexicko-americkej dvojici Giuliana Olmosová a Jessica Pegulová.
Autor TASR
Dubaj 14. februára (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková sa predstaví na turnaji WTA 1000 v Dubaji v hlavnej súťaži. Vo finále kvalifikácie zvíťazila nad najvyššie nasadenou Američankou Hailey Baptisteovou 6:3 a 7:5.
Na podujatí v Spojených arabských emirátoch si zahrá aj jej krajanka Tereza Mihalíková, spolu s Britkou Oliviou Nichollsovou sa predstavia vo štvorhre. V prvom kole by mali nastúpiť proti mexicko-americkej dvojici Giuliana Olmosová a Jessica Pegulová.
