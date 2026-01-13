< sekcia Šport
Šramková postúpila v Hobarte do 2. kola po víťazstve nad Gračevovou
V boji o štvrťfinále bude jej súperkou domáca Taylah Prestonová, ktorá vyradila Jessicu Bouzasovú Maneirovú zo Španielska 6:4, 7:6.
Autor TASR
Hobart 13. januára (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková postúpila na turnaji WTA v austrálskom Hobarte do druhého kola. V prvom si poradila s francúzskou reprezentantkou ruského pôvodu Varvarou Gračevovou v troch setoch 6:4, 4:6 a 6:2. V boji o štvrťfinále bude jej súperkou domáca Taylah Prestonová, ktorá vyradila Jessicu Bouzasovú Maneirovú zo Španielska 6:4, 7:6 (4).
dvojhra - 1. kolo:
Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) - Varvara Gračevová (Fr.) 6:4, 4:6, 6:2
