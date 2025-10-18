Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Šramková postúpila v Tokiu na turnaji WTA 500 do finále kvalifikácie

.
Slovenská tenistka Rebecca Šramková. Foto: TASR/AP

V sobotňajšom semifinále kvalifikácie zdolala domácu Enu Šibaharovú po trojsetovom boji 6:4, 4:6, 7:5.

Autor TASR
Tokio 18. októbra (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková zostala v hre o postup do hlavnej súťaže dvojhry na turnaji WTA 500 v Tokiu. V sobotňajšom semifinále kvalifikácie zdolala domácu Enu Šibaharovú po trojsetovom boji 6:4, 4:6, 7:5.

kvalifikácia dvojhry - semifinále:

Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR-11) - Ena Šibaharová (Jap.) 6:4, 4:6, 7:5
.

