Šramková postúpila v Tokiu na turnaji WTA 500 do finále kvalifikácie
V sobotňajšom semifinále kvalifikácie zdolala domácu Enu Šibaharovú po trojsetovom boji 6:4, 4:6, 7:5.
Autor TASR
Tokio 18. októbra (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková zostala v hre o postup do hlavnej súťaže dvojhry na turnaji WTA 500 v Tokiu. V sobotňajšom semifinále kvalifikácie zdolala domácu Enu Šibaharovú po trojsetovom boji 6:4, 4:6, 7:5.
kvalifikácia dvojhry - semifinále:
Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR-11) - Ena Šibaharová (Jap.) 6:4, 4:6, 7:5
