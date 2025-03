Šramková prehrala s Arangovou vo štvrťfinále turnaja WTA v Meride

dvojhra - štvrťfinále:



Emiliana Arangová (Kol.) - Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 5:7, 6:3, 6:0,

Emma Navarrová (USA-1) - Zeynep Sonmezová (Tur.) 6:4, 6:2,

Jelina Avanesjanová (Arm.) - Maya Jointová (Austr.) 4:6, 6:2, 6:0,

Daria Savilleová (Austr.) - Paula Badosová (Šp.-2) 1:6, 5:3 - skreč Badosovej

Merida 1. marca (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková neuspela vo štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA 500 v mexickej Meride. V boji o postup do semifinále prehrala s kolumbijskou kvalifikantkou Emilianou Arangovou po trojsetovom boji 7:5, 3:6, 0:6.Dvadsaťosemročná Slovenka prehrávala v prvom sete 1:3 i 2:4, no dokázala otočiť na 5:4. V desiatej hre síce ešte nedokázala dopodávať, no v dvanástom geme jej to vyšlo. Šramková vyhrala set aj napriek tomu, že mala nízku úspešnosť druhého podania (15,4 percenta). V úvode druhého dejstva viedla 2:1, ale v ďalšej hre stratila servis a rovnako sa jej to stalo aj v ôsmom geme. Arangová už výhodu z rúk nepustila a vynútila si rozhodujúci tretí set. V ňom Kolumbijčanka dominovala a uštedrila súperke "kanára". Šramková sa napriek prehre posunula v svetovom rebríčku o tri miesta nahor a v onlajn vydaní figuruje na 37. priečke, čo je jej nové kariérové maximum. Môže ju však preskočiť Jelina Avanesjanová z Arménska, ktorá sa v semifinále turnaja stretne s turnajovou jednotkou Američankou Emmou Navarrovou.