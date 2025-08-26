< sekcia Šport
Šramková prehrala v 1. kole dvojhry na US Open
V premiére v hlavnej súťaži v New Yorku prehrala s domácou Američankou Ann Liovou po trojsetovom boji 6:4, 2:6, 4:6.
Autor TASR
New York 26. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková neuspela v 1. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V premiére v hlavnej súťaži v New Yorku prehrala s domácou Američankou Ann Liovou po trojsetovom boji 6:4, 2:6, 4:6. Slovensko tak prišlo vo Flushing Meadows aj o jediné želiezko v singli.
Šramkovej skvele vyšiel úvod zápasu s Liovou, keď dvakrát prelmila podanie Američanky a ujala sa vedenia 3:0. Liová síce následne znížila na 2:3, no Šramková už dotiahla úvodné dejstvo do úspešného konca. V desiatom geme premenila po kvalitnom prvom podaní druhý setbal. Najlepšia slovenská singlistka dokázala finalistku minulotýždńového podujatia WTA v Clevelande pretlačiť v dlhých výmenách.
V druhom dejstve rýchlo odskočila Liovej na 2:0. Američanka vľak v ďalších minútach pridala na agresivite, získala šesť gemov za sebou a vynútila so rozhodujúci set. V ňom viedla Šramková 3:1, no Liová otočila na 4:3 a v koncovke slávila úspech. Za stavu 5:4 premenila pri podaní Slovenky v poradí piaty mečbal.
ženy - dvojhra - 1. kolo:
Ann Liová (USA) - Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 4:6, 6:2, 6:4
