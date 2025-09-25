Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 25. september 2025Meniny má Vladislav
< sekcia Šport

Šramková prehrala v 1. kole turnaja WTA 1000 v Pekingu s Ruseovou

.
Na snímke slovenská tenistka Rebecca Šramková. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Dvadsaťosemročná Slovenka sa doposiaľ s Ruseovou stretla iba raz a dokázala ju zdolať.

Autor TASR
Peking 25. septembra (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková nepostúpila do 2. kola na turnaji WTA 1000 v čínskom Pekingu. S Rumunkou Elenou Gabrielou Ruseovou prehrala hladko v dvoch setoch 2:6 a 2:6.

Dvadsaťosemročná Slovenka sa doposiaľ s Ruseovou stretla iba raz a dokázala ju zdolať. Šramková je vo svetovom rebríčku na 55. mieste, jej súperka sa nachádza na 98. pozícii. Rumunka však v úvodnom sete premenila dva brejkbaly a set získala hladko pre seba. V tom druhom stratila Slovenka servis najskôr v treťom geme a potom aj v siedmom. Túto výhodu Ruseová opäť zužitkovala, keďže podávala bez chýb.



dvojhra 1. kolo:

Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) - Elena Gabriela Ruseová (Rum.) 2:6, 2:6
.

Neprehliadnite

VIDEO: Poslanci schválili balík konsolidačných opatrení na budúci rok

VIDEO: Mikuláš Černák zostáva vo väzení

Polícia neposkytuje bližšie informácie k zásahu v prípade P. Rýpala

Fico: Vláda nemá zodpovednosť za to, v akom stave dostala financie