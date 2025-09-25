< sekcia Šport
Šramková prehrala v 1. kole turnaja WTA 1000 v Pekingu s Ruseovou
Dvadsaťosemročná Slovenka sa doposiaľ s Ruseovou stretla iba raz a dokázala ju zdolať.
Autor TASR
Peking 25. septembra (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková nepostúpila do 2. kola na turnaji WTA 1000 v čínskom Pekingu. S Rumunkou Elenou Gabrielou Ruseovou prehrala hladko v dvoch setoch 2:6 a 2:6.
Dvadsaťosemročná Slovenka sa doposiaľ s Ruseovou stretla iba raz a dokázala ju zdolať. Šramková je vo svetovom rebríčku na 55. mieste, jej súperka sa nachádza na 98. pozícii. Rumunka však v úvodnom sete premenila dva brejkbaly a set získala hladko pre seba. V tom druhom stratila Slovenka servis najskôr v treťom geme a potom aj v siedmom. Túto výhodu Ruseová opäť zužitkovala, keďže podávala bez chýb.
dvojhra 1. kolo:
Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) - Elena Gabriela Ruseová (Rum.) 2:6, 2:6
