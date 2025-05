Šramková prehrala v 1. kole dvojhry s obhajkyňou titulu Swiatekovou

ženy - dvojhra - 1. kolo:



Iga Swiateková (Poľ.-5) - Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 6:3, 6:3

Paríž 26. mája (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková neuspela v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Na parížskej antuke prehrala s piatou nasadenou obhajkyňou titulu Poľkou Igou Swiatekovou 3:6, 3:6.Šramkovej vyšiel úvod zápasu na dvorci Philippa Chatriera. Najprv uhájila svoj servis a pri podaní Poľky sa dostala na zhodu, no favoritka jej neumožnila brejkbal. Slovenka predviedla niekoľko skvelých stopbalov a ťažila aj z nevynútených chýb súperky. Swiateková však spresnila hru a za stavu 3:3 prelomila servis Šramkovej. Poľka výhodu potvrdila a úvodné dejstvo sa stalo jej korisťou.Slovenka zareagovala výborne a hneď v úvode druhého setu brejkla súperku. Výhodu si držala, dostala sa do vedenia 3:1. Swiateková však potom Šramkovej dvakrát vzala podanie, získala päť gemov za sebou a dotiahla duel do víťazného konca. „,“ uviedla Swiateková v pozápasovom rozhovore na kurte.Šramková tak rovnako ako v roku 2022 a vlani stroskotala v Paríži na úvodnej prekážke. Swiateková upravila vzájomnú bilanciu s najlepšou slovenskou singlistkou na 2:0, keď na začiatku tohto roka uspela aj v 2. kole na grandslamovom turnaji Australian Open. Slovenka na turnaji ešte pokračuje vo štvorhre spoločne s Bulharkou Viktorijou Tomovovou.