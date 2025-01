Australian Open: Šramková prehrala v 2. kole dvojhry so Swiatekovou

ženy - dvojhra - 2. kolo:



Iga Swiateková (Poľ.-2) - Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 6:0, 6:2

Melbourne 16. januára (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková neuspela v 2. kole dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open. V aréne Roda Lavera podľahla druhej nasadenej Poľke Ige Swiatekovej hladko 0:6, 2:6. Napriek prehre dosiahla v Melbourne najlepší výsledok na podujatiach veľkej štvorky, keď prvýkrát prešla v hlavnej súťaži cez úvodnú prekážku vďaka triumfu nad Američankou Katie Volynetsovou.Šramkovej nevyšiel úvod zápasu so Swiatekovou. Za stavu 0:1 viedla pri vlastnom podaní 40:0, no Poľka následne získala päť fiftínov za sebou, zobrala Slovenke podanie a po potvrdení brejku si vybudovala náskok 3:0. Swiateková sa dostala na koňa, vo štvrtom a šiestom geme opäť Šramkovú brejkla a uštedrila jej "kanára". V druhom sete držala najlepšia slovenská singlistka so súperkou krok iba do stavu 2:2. Swiateková potom získala štyri gemy za sebou a suverénne postúpila do 3. kola.V ňom nastúpi proti šampiónke US Open z roku 2021 Britke Emme Raducanuovej. "," uviedla pre akreditované médiá bývalá svetová jednotka, ktorá si pochvaľuje spoluprácu s novým trénerom Belgičanom Wimom Fissettom. "," zdôraznila štvornásobná víťazka Roland Garros.