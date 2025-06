Šramková prehrala v 2. kole turnaja WTA v Londýne s Raducanuovou

dvojhra - 2. kolo:



Emma Raducanuová (V. Brit.) - Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 6:4, 6:1



Londýn 12. júna (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková neuspela v 2. kole dvojhry na trávnatom turnaji WTA v Londýne. Domácej Britke Emme Raducanuovej podľahla 4:6, 1:6. Podujatie v Queen’s Clube bolo pre slovenskú jednotku súčasť prípravy na grandslamový Wimbledon.Šramková v prvom sete odvrátila hrozbu „kanára", znížila z 0:5 na 4:5, no v desiatom geme pri podaní Raducanuovej neuhrala ani fiftín. V druhom dejstve si šampiónka US Open z roku 2021 vybudovala náskok 4:0 a zápas už dotiahla do úspešného konca. Šramková nenadviazala na výkon z prvého kola, ktorom vyradila vlaňajšiu wimbledonskú víťazku Češku Barboru Krejčíkovú, robila priveľa nevynútených chýb.